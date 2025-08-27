A BRFK bűnüldözői nyomoznak az agresszív tiszások ügyében

Átkerült a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BFRK) bűnügyi főosztály bűnüldözési osztályához Tényi István feljelentése – tudta meg lapunk. Tényi ismeretlen tettes ellen tett feljelentést halált okozó büntetendő cselekményre irányuló szándék vagy kívánság kifejezésével elkövetett internetes agresszió vétségének gyanúja miatt augusztus 25-én. A határozat ellen panasznak nincs helye. A feljelentés a Tisza Párt és Magyar Péter szimpatizánsai elnevezésű Facebook-csoport bejegyzései között megjelent több olyan tartalommal kapcsolatos, amelyek felvetik az internetes agresszió tényállásának gyanúját. Az ebben a feljelentésben szereplő Facebook-bejegyzés miatt korábban már érkezett más feljelentés is a nyomozó hatósághoz, amelynek alapján a BRFK nyomoz.

Ilyen bejegyzéseket lájkolnak a Tisza-hívek (Fotó: képernyőmentés)

Gyilkosságok és hazaárulózás

Tényi István lapunk cikkének megjelenése után tette meg feljelentését. Sortűz, kivégzett diktátorok és hazaárulózás – ez mind szerepel abban a bejegyzésben, amelyet Tisza Párt Szimpatizánsok és rendszerváltók csatlakozzatok! elnevezésű csoportban osztott meg az adminisztrátor. A férfi, aki a profilja és a megosztott bejegyzése alapján a Tisza Párt egyik legelkötelezettebb támogatója, egy olyan bejegyzést osztott meg, amelyben az áll:

Mussolinit meg sortűzzel végezték ki az olaszok, aztán fellógatták a hulláját a téren, és tömegével mentek oda az emberek leköpni. Ceausescu meg szintén kapta a sortüzet, aztán a szülőfalujába épített stadion azóta is csak rohad. Janukovic villája pedig múzeum lett, hogy az ukránok ne felejtsék el soha, milyen az oroszoknak eladni magadat. Csak úgy eszembe jutott, akinek nem inge, nem veszi magára. Én egy hazaáruló Pétert ismerek, de őt Szijjártónak hívják.

Tényi István felidézte: a bejegyzéshez mellékeltek képet egy jachtról, Hatvanpusztáról, Rogán Antalról. Illetve egy képernyőfelvételt is csatoltak, amelyen Orbán Balázs Orseolo Péter szerepét firtatja a magyar történelemben. A bejegyzést láthatóan egyöntetű támogatás fogadta a csoportban, ugyanis csak lájkok érkeztek rá, illetve ez egyik tag hozzászólásként megjegyezte, a történelem ismétli önmagát.