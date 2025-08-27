A BRFK bűnüldözői nyomoznak az agresszív tiszások ügyében

Rendkívüli

Közelebb a BL-álmokhoz! Máris vezet a Fradi

A más ember erőszakos halálát kívánó közlések nem férnek bele a véleménynyilvánítás szabadságába – mutatott rá Tényi István, aki feljelentést tett lapunk egyik cikke alapján. A Magyar Nemzet megírta, hogy egy tiszás csoportban kínzással és kivégzéssel fenyegették meg a fideszeseket.

2025. 08. 27. 17:24
Átkerült a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BFRK) bűnügyi főosztály bűnüldözési osztályához Tényi István feljelentése – tudta meg lapunk. Tényi ismeretlen tettes ellen tett feljelentést halált okozó büntetendő cselekményre irányuló szándék vagy kívánság kifejezésével elkövetett internetes agresszió vétségének gyanúja miatt augusztus 25-én. A határozat ellen panasznak nincs helye. A feljelentés a Tisza Párt és Magyar Péter szimpatizánsai elnevezésű Facebook-csoport bejegyzései között megjelent több olyan tartalommal kapcsolatos, amelyek felvetik az internetes agresszió tényállásának gyanúját. Az ebben a feljelentésben szereplő Facebook-bejegyzés miatt korábban már érkezett más feljelentés is a nyomozó hatósághoz, amelynek alapján a BRFK nyomoz.

Gyilkosságok és hazaárulózás

Tényi István lapunk cikkének megjelenése után tette meg feljelentését. Sortűz, kivégzett diktátorok és hazaárulózás – ez mind szerepel abban a bejegyzésben, amelyet Tisza Párt Szimpatizánsok és rendszerváltók csatlakozzatok! elnevezésű csoportban osztott meg az adminisztrátor. A férfi, aki a profilja és a megosztott bejegyzése alapján a Tisza Párt egyik legelkötelezettebb támogatója, egy olyan bejegyzést osztott meg, amelyben az áll:

Mussolinit meg sortűzzel végezték ki az olaszok, aztán fellógatták a hulláját a téren, és tömegével mentek oda az emberek leköpni. Ceausescu meg szintén kapta a sortüzet, aztán a szülőfalujába épített stadion azóta is csak rohad. Janukovic villája pedig múzeum lett, hogy az ukránok ne felejtsék el soha, milyen az oroszoknak eladni magadat. Csak úgy eszembe jutott, akinek nem inge, nem veszi magára. Én egy hazaáruló Pétert ismerek, de őt Szijjártónak hívják.

Tényi István felidézte: a bejegyzéshez mellékeltek képet egy jachtról, Hatvanpusztáról, Rogán Antalról. Illetve egy képernyőfelvételt is csatoltak, amelyen Orbán Balázs Orseolo Péter szerepét firtatja a magyar történelemben. A bejegyzést láthatóan egyöntetű támogatás fogadta a csoportban, ugyanis csak lájkok érkeztek rá, illetve ez egyik tag hozzászólásként megjegyezte, a történelem ismétli önmagát.

Az üggyel kapcsolatban bizonyítottság esetén

felmerülhet az internetes agresszió vétség gyanúja.

A közösségi médiában közölt mondatok az emberi élet méltóságát sértik. A kijelentések támadást jelentenek a gondolkodás, a véleménynyilvánítás szabadsága, a humánum ellen – vélekedett a feljelentő.

 

Egyre több a félelemkeltő és gyűlölködő komment

Tényi István hozzátette: az interneten egyre több félelemkeltő és gyűlölködő komment jelenik meg, amelyek sértik az emberi méltóságot és nélkülözik a kölcsönös tiszteletet. Ezek a hozzászólások nemcsak az egyén személyes méltóságát sértik, hanem az egész társadalomra negatív hatással vannak, mert a közbeszéd minőségét is rontják.

– Fontos emlékeznünk rá, hogy a közbeszéd állapotáért mindannyian felelősek vagyunk. Az internetes agresszió tényállásával a jogalkotó az emberi méltóságot védi, és jogi eszközökkel igyekszik visszaszorítani a gyűlölködő kifejezések terjedését, akár egyes személyeket, akár csoportokat érintenek.

A más ember erőszakos halálát kívánó közlések nem férnek bele a véleménynyilvánítás szabadságába.

A bűncselekmény csak akkor valósul meg, ha az ilyen kijelentések nagy nyilvánosság előtt, elektronikus hírközlő hálózaton keresztül hangzanak el. Vagyis kizárólag az interneten vagy egyéb elektronikus platformon nyilvánossá tett tartalmak tartoznak ide, nem pedig az élő, például tüntetésen elhangzó beszédek – szögezte le.

Kijelentette: 

a bűncselekményt úgy is el lehet követni, hogy valaki maga írja vagy mondja ki a sértő gondolatot, és úgy is, hogy megoszt vagy továbbít már létező, erőszakra buzdító tartalmat.

Az internetes agresszió megvalósulásához az is kell, hogy a gyűlöletkeltő kijelentés egyértelműen beazonosítható személy(ek)re vagy embercsoport(ok)ra vonatkozzon, és erőszakos, halálos kimenetelű vagy különösen kegyetlen cselekményre buzdítson – fogalmazott Tényi István a feljelentés indokolásában.

