Rekordszámú programot ígér a budapesti divathét

A kísérőprogramok palettája az SS26-os szezonban minden eddiginél változatosabb: upcycling workshopok, környezettudatos dizájnprojektek és újrahasznosított anyagokból készült kollekciók mutatják be a fenntarthatóság lehetőségeit. Nyitott műhelyek és showroom-látogatások kínálnak közvetlen találkozási alkalmat a tervezőkkel.

A divat és társművészetek kapcsolata ékszerkészítő workshopokon, fotóművészeti eseményeken és kortárs képzőművészeti projektekben elevenedik meg. A gasztronómiai programok, tematikus kóstolók, brunchok és exkluzív vacsorák pedig a kulináris élményeket fonják össze a dizájn és a divat esztétikájával.

A programok a nagyközönség mellett a szakma képviselőinek is ideális találkozási pontot kínálnak: a változatos helyszínek és formátumok lehetőséget adnak arra, hogy tervezők, stylistok, fotósok, újságírók és más iparági szereplők személyesen is kapcsolatba lépjenek egymással.

Fotó: Budapest Central European Fashion Week

– Nagyon örülünk annak, hogy a főváros különböző helyszínei, üzletek, galériák, stúdiók, kulturális terek és szabadtéri helyszínek egyre nagyobb számban kapcsolódnak be a divathét pezsgésébe. Ez azt mutatja, hogy a Budapest Central European Fashion Week mára nem csupán egy iparági esemény, hanem a város egyik fontos kulturális fesztiválja, amely mindenki számára kínál felfedeznivalót – mondta Jakab Zsófia. A Magyar Divat & Design Ügynökség vezérigazgatója és kreatívipar fejlesztéséért és ágazati koordinációjáért felelős miniszteri biztos külön kiemelte, hogy a BCEFW ideje alatt számos helyen pop-up üzletek, akciók és limitált kollekciók is várják a kedvezményeket és különlegességeket kereső vásárlókat.

Célunk, hogy minél szélesebb körben tegyük ismertté a hazai tervezőket, erősítsük a magyar divatmárkák iránti vásárlási kedvet, és egyben ráirányítsuk a figyelmet a budapesti divathét regionális és nemzetközi jelentőségére.

A nagyközönségnek szóló programok mellett számos divatszakmai esemény is megvalósul ezekben a napokban, amelyek a tudásátadásra és az iparági párbeszédre helyezik a hangsúlyt. A Műcsarnokban a From Fashioning Cultural Heritage to the Impact of GenAI nemzetközi konferencia vizsgálja a kulturális örökség és a kortárs divat összefonódását, valamint a mesterséges intelligencia divatmédiára gyakorolt hatásait. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Fashion’s Worlds: From the Margins to the Middle című szimpóziuma a divat geopolitikai dimenzióit emeli ki, Közép- és Kelet-Európa kreatívipari szerepével a fókuszban.