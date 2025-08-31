rendőrDeltadrogkereskedelem

Drogot terjesztett két férfi, a rendőrök kristályos anyagot és fehér port is találtak + videó

Kábítószer-kereskedelem bűntettének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás a két férfi ellen, a nyomozó hatóság pedig kezdeményezte letartóztatásukat.

2025. 08. 31. 12:09
Hónapok óta drogot terjesztett lakóhelyén két férfi, akiket néhány nappal ezelőtt fogtak el a rendőrök

Az egri rendőrkapitányság és a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai augusztus 26-án este fogták el a két drogterjesztőt: a 42 éves siroki és a 35 éves felsőtárkányi férfit őrizetbe vették, és gyanúsítottként hallgatták ki őket.

Az intézkedés és a kutatás során a siroki férfi ruháiból kábítószergyanús kristályos anyag, valamint tisztázatlan eredetű, több mint 300 ezer forint került elő. A felsőtárkányi férfi otthonában pedig droggyanús fehér port, alufóliába csomagolt paketteket, egy őrlőt, továbbá pénzt és mobiltelefont foglaltak le.

Kábítószer-kereskedelem bűntettének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás a két férfi ellen, a nyomozó hatóság pedig kezdeményezte letartóztatásukat.

 

Borítókép: Két drogterjesztőt fogtak el a rendőrök (Forrás: Police.hu/YouTube)

