Ennyi drogot még nem láttál: heverőkbe rejtettek 66 kilogramm marihuánát

Az Egyesült Államokból érkezett bőrheverőkbe rejtettek 66 kilogramm marihuánát, amit a pénzügyőrök kábítószer-kereső kutyája talált meg – közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) pénteken a Police.hu oldalon.

Fotó: Police.hu

A közlemény alapján a bolgár vámszolgálat kábítószeres egysége 45 kilogramm marihuánát talált Szófiában augusztus 18-án egy kanapészállítmányban. A termékek az Egyesült Államokból, Illinoisból érkeztek egy chicagói szállítmányozó cégen keresztül.

A bolgár nyomozók kockázatelemzése alapján kiderült, hogy egy másik kanapészállítmány augusztus 21-én Budapestre érkezhet, és ezt jelezték is a magyar kollégáiknak.

Fű a heverőben

Az információ valósnak bizonyult: augusztus 21-én egy, az Egyesült Államokból érkező rakomány átvizsgálása során a NAV kábítószer-kereső kutyája pozitív jelzést adott, és amikor a pénzügyőrök megbontották a csomagot,

tíz heverő kárpitja alatt kábítószergyanús anyagokat, a gyorsteszt alapján marihuánát fedeztek fel.

A bútorok belsejében összesen száz, egyenként körülbelül fél kilogrammos marihuánacsomagot találtak, rajtuk különböző fantázianévvel ellátott cetlikkel, úgymint LCG, Halle Berry, Pinnacle. A drog célországa ebben az esetben is Bulgária lett volna – tették hozzá.

A KR NNI nemzetközi bűnügyi együttműködést folytat az ügyben az amerikai DEA-vel (Drug Enforcement Administration, Kábítószerellenes Hivatal) és a bolgár szolgálatokkal annak érdekében, hogy megtalálják az amerikai és az európai drogkereskedőket – áll a közleményben.

Borítókép forrása: Police.hu