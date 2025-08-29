Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó IrodaKR NNImarihuánát

Ennyi drogot még nem láttál: heverőkbe rejtettek 66 kilogramm marihuánát

Az Egyesült Államokból érkező bőrheverők kárpitjába rejtve találtak 66 kilogramm marihuánát a NAV pénzügyőrei Budapesten, miután a kábítószer-kereső kutya jelzést adott – közölte a rendőrség. A drogszállítmány célországa Bulgária lett volna, az ügyben a magyar, a bolgár és az amerikai hatóságok közösen nyomoznak.

Magyar Nemzet
2025. 08. 29. 8:58
Az Egyesült Államokból érkezett bőrheverőkbe rejtettek 66 kilogramm marihuánát, amit a pénzügyőrök kábítószer-kereső kutyája talált meg – közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) pénteken a Police.hu oldalon.

Fotó: Police.hu

A közlemény alapján a bolgár vámszolgálat kábítószeres egysége 45 kilogramm marihuánát talált Szófiában augusztus 18-án egy kanapészállítmányban. A termékek az Egyesült Államokból, Illinoisból érkeztek egy chicagói szállítmányozó cégen keresztül. 

A bolgár nyomozók kockázatelemzése alapján kiderült, hogy egy másik kanapészállítmány augusztus 21-én Budapestre érkezhet, és ezt jelezték is a magyar kollégáiknak.

 

Fű a heverőben

Az információ valósnak bizonyult: augusztus 21-én egy, az Egyesült Államokból érkező rakomány átvizsgálása során a NAV kábítószer-kereső kutyája pozitív jelzést adott, és amikor a pénzügyőrök megbontották a csomagot, 

tíz heverő kárpitja alatt kábítószergyanús anyagokat, a gyorsteszt alapján marihuánát fedeztek fel.

 

A bútorok belsejében összesen száz, egyenként körülbelül fél kilogrammos marihuánacsomagot találtak, rajtuk különböző fantázianévvel ellátott cetlikkel, úgymint LCG, Halle Berry, Pinnacle. A drog célországa ebben az esetben is Bulgária lett volna – tették hozzá. 

A KR NNI nemzetközi bűnügyi együttműködést folytat az ügyben az amerikai DEA-vel (Drug Enforcement Administration, Kábítószerellenes Hivatal) és a bolgár szolgálatokkal annak érdekében, hogy megtalálják az amerikai és az európai drogkereskedőket – áll a közleményben.

Borítókép forrása: Police.hu

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
