Ennyien ünnepeltük augusztus 20-át, egyre népszerűbb a rendezvénysorozat

Mágnesként vonzotta a külföldi turistákat is a magyarok nemzeti ünnepe.

Munkatársunktól
Forrás: Visit Hungary2025. 08. 26. 16:59
Magyarország születésnapjának időszakát Budapesten idén is tartalmas, szórakoztató rendezvénysorozat tette emlékezetessé. Az augusztus 16. és 20. közötti gazdag programkínálat kedvéért 35 százalékkal több hazai vendég érkezett a fővárosba, annak ellenére, hogy idén az ünnepnap nem esett hosszú hétvégére – tudatta lapunkkal a Visit Hungary (VH) programszervező iroda. Mint hangsúlyozták,

a nemzetközi érdeklődés is kimagasló volt, a fővárosban 133 ezer külföldi turistát regisztráltak, 20 százalékkal többet, mint egy éve ilyenkor.

Sokukat a Visit Hungary július óta zajló, a Szent István-napi programokat népszerűsítő sikeres nemzetközi kampánya csábította Budapestre. Ennek is köszönhető, hogy ezekben a napokban összesen 300 ezer, tavalyhoz viszonyítva 16 százalékkal több vendégéjszakának örülhettek a szálláshelyek.

Tűzijáték 2025. augusztus 20-án (Fotó: Csudai Sándor)

A VH jelezte, ismét beigazolódott, hogy a nagyrendezvények és kiemelkedő látványosságok mágnesként vonzzák a vendégeket, és akár egy-egy hétközepi napon is képesek megtölteni a szálláshelyeket. A fővárosi szálláshelyek szobakapacitás-kihasználtsága például idén augusztus 19-én meghaladta a 74 százalékot, 12 százalékponttal magasabb foglaltságot eredményezve, mint tavaly ilyenkor. A szállodáké pedig megközelítette a 80 százalékot, ami 7,3 százalékponttal haladta meg az egy évvel korábbit.

 

Sikeres kampány

Csendes Olivér, a Visit Hungary vezérigazgatója az eredményekről úgy vélekedett: ebben az időszakban 

a nemzetközi vendégek közel 40 százaléka a kampánnyal megcélzott országokból, vagyis Olaszországból, Németországból és Lengyelországból, továbbá Romániából és az Egyesült Királyságból érkezett a fővárosi szálláshelyekre. 

– Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy szolgáltatói együttműködésekkel is fokozzuk a vendégélményt azért, hogy minél többen minél több időt töltsenek el hazánkban – fogalmazott. Hozzátette, így a Visit Hungary ezúttal több mint hatezer példányban juttatta el a Treasures of Budapest című, a magyar főváros főbb nevezetességeit bemutató kiadványát három-, négy- és ötcsillagos budapesti hotelekbe. A szobai bekészítésnek szánt figyelmesség egy QR-kódos könyvjelzővel is kiegészült, amely az ünnepi programok között kalauzolta el a vendégeket, és a programhelyszínek megközelítését is segítette.

 

Egyre több magyar család élvezte az ünnepségsorozatot

Nem véletlen, hogy a mobilcellaadatok alapján az augusztus 16–20. közötti időszakban a főváros leglátogatottabb három pontjának az ünnepi rendezvényeknek otthont adót helyszínek bizonyultak: a Parlament környéke, a Margitsziget és a Várkert Bazár. 

A legnagyobb állami ünnepünk köré szerveződő programok nagy számban vonzották a magyar családokat is a fővárosba: tavalyhoz képest 35 százalékkal több, mintegy 26 ezer hazai vendéget regisztráltak a szálláshelyek.

Közülük különösen Debrecenből, Miskolcról, Nyíregyházáról, Pécsről és Szegedről időztek több napon át a Szent István-napi rendezvények idején Budapesten. Európa legnagyobb tűzijátékára pedig idén 13 százalékkal több hazai egynapos látogató érkezett az ország minden szegletéből. 

A vendégforgalom bővülése a budapesti szálláshelyek bevételeiben is megmutatkozott, augusztus 16–20. között összesen 7,1 milliárd forint árbevételt könyvelhettek el, 28 százalékkal szárnyalva túl a tavalyi azonos időszak eredményét. Az összes vendég több mint fele szállodákban szállt meg, ebben a szállástípusban a bevételek 36 százalékkal haladták meg az egy évvel ezelőttit – közölte a Visit Hungary.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

