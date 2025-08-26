Ennyien ünnepeltük augusztus 20-át, egyre népszerűbb a rendezvénysorozat

Magyarország születésnapjának időszakát Budapesten idén is tartalmas, szórakoztató rendezvénysorozat tette emlékezetessé. Az augusztus 16. és 20. közötti gazdag programkínálat kedvéért 35 százalékkal több hazai vendég érkezett a fővárosba, annak ellenére, hogy idén az ünnepnap nem esett hosszú hétvégére – tudatta lapunkkal a Visit Hungary (VH) programszervező iroda. Mint hangsúlyozták,

a nemzetközi érdeklődés is kimagasló volt, a fővárosban 133 ezer külföldi turistát regisztráltak, 20 százalékkal többet, mint egy éve ilyenkor.

Sokukat a Visit Hungary július óta zajló, a Szent István-napi programokat népszerűsítő sikeres nemzetközi kampánya csábította Budapestre. Ennek is köszönhető, hogy ezekben a napokban összesen 300 ezer, tavalyhoz viszonyítva 16 százalékkal több vendégéjszakának örülhettek a szálláshelyek.

Tűzijáték 2025. augusztus 20-án (Fotó: Csudai Sándor)

A VH jelezte, ismét beigazolódott, hogy a nagyrendezvények és kiemelkedő látványosságok mágnesként vonzzák a vendégeket, és akár egy-egy hétközepi napon is képesek megtölteni a szálláshelyeket. A fővárosi szálláshelyek szobakapacitás-kihasználtsága például idén augusztus 19-én meghaladta a 74 százalékot, 12 százalékponttal magasabb foglaltságot eredményezve, mint tavaly ilyenkor. A szállodáké pedig megközelítette a 80 százalékot, ami 7,3 százalékponttal haladta meg az egy évvel korábbit.

Sikeres kampány

Csendes Olivér, a Visit Hungary vezérigazgatója az eredményekről úgy vélekedett: ebben az időszakban

a nemzetközi vendégek közel 40 százaléka a kampánnyal megcélzott országokból, vagyis Olaszországból, Németországból és Lengyelországból, továbbá Romániából és az Egyesült Királyságból érkezett a fővárosi szálláshelyekre.

– Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy szolgáltatói együttműködésekkel is fokozzuk a vendégélményt azért, hogy minél többen minél több időt töltsenek el hazánkban – fogalmazott. Hozzátette, így a Visit Hungary ezúttal több mint hatezer példányban juttatta el a Treasures of Budapest című, a magyar főváros főbb nevezetességeit bemutató kiadványát három-, négy- és ötcsillagos budapesti hotelekbe. A szobai bekészítésnek szánt figyelmesség egy QR-kódos könyvjelzővel is kiegészült, amely az ünnepi programok között kalauzolta el a vendégeket, és a programhelyszínek megközelítését is segítette.