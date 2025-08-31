Kocsis MátéTisza-csomagTisza-adóBayer Show

Fontos témák a Bayer Show-ban, vasárnap este érdemes lesz figyelni a műsort

Kocsis Máté lesz a vendég a műsorban, amelyben terítékre kerül a Tisza-adó és az is, hogy miért igyekszik a párt elhallgatni adóemelési terveit.

2025. 08. 31. 10:21
Ha a Tiszának olyan nagyszerű adótervei vannak, akkor miért is nem szabad róla beszélniük a választásig? – tette fel a kérdést Kocsis Máté a közösségi oldalán. 

A Fidesz frakcióvezetője egyben elárulta azt is:

 Ez is téma lesz a mai Bayer Show-ban.

Bayer Zsolt
idezojelekTarr

Mindent? Tényleg?

Bayer Zsolt avatarja

Tarr volt lelkész elvtárs halhatatlan mondatát ne feledjük soha.

