Tisza PártOrbán ViktorTisza-adóminiszterelnök

Orbán Viktor üzent, a miniszterelnök szerint a Tisza Pártnál több eszük volt Gyurcsányéknak

Ellenfeleinknek csak a hazugság maradt, már a hihetőség látszatára sem adnak, hazugságaik még a másnapot sem érik meg, mutatott rá a kormányfő.

Munkatársunktól
2025. 08. 31. 9:37
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Döntő hét van mögöttünk. Elhangzott a következő nyolc hónap kulcsmondata: »Választást kell nyerni, utána mindent lehet«. Ezt vágta az ország képébe a Tisza alelnöke, és a gazdasági programfelelőse. Gyurcsányéknak több eszük volt. Ők a választás után mondták el az őszödi beszédet arról, hogyan verték át az embereket” – olvasható az üzenetben, amit Orbán Viktor küldött a digitális polgári köröknek.

Hungarian Prime Minister Viktor Orban in the Fighters' Hour (Photo: MTI)
Orbán Viktor ismét üzent a Digitális Polgári Körök tagjainak (Fotó: MTI)

A miniszterelnök rámutatott: aki a Tiszára szavaz, az adóemelésre szavaz, és lőttek a családi adókedvezménynek is.

A miniszterelnök megjegyezte, a tiszások már a választás előtt bevallották, hogyan fogják átverni az embereket.

Mindannyian megtudhattuk, jön a Tisza-adó. Az eddigi 15 százalékos adókulcs helyett 22 és 33 százalékos kulcsok. Meg akarják kopasztani az embereket

– figyelmeztetett a kormányfő.

„Mindenki fizetni fog. Ha hagyjuk. De nem hagyjuk! Minden magyarnak tudnia kell, ha a Tiszára szavaz, az adóemelésre szavaz, és lőttek a családi adókedvezménynek is” – mutatott rá Orbán Viktor, aki egyben emlékeztetett, mi magunk is ki tudjuk számolni a Tisza-adó kalkulátoron, hogy mennyivel kevesebb maradna a zsebünkben, ha a Tisza kormányra kerülne. 

Hamarosan találkozhatunk Orbán Viktorral, indul a HK-edzőtábor

Orbán Viktor egyben emlékeztet, hamarosan találkozhatunk a miniszterelnökkel személyesen is a digitális polgári körök első országos találkozóján. 

„Gőzerővel készülünk az első – személyes – találkozóra. Remélem, beírtad a naptáradba. Beszédek, bátorítás, egyeztetés, meglepetések. Az esemény egyik házigazdája újdonsült nagykövetünk, Rákay Philip” – tájékozatott.

A miniszterelnök felidézte az elmúlt napok háborús eseményeit is, amikor az ukránok szétlőtték a Barátság kőolajvezetéket. „Ez nem az oroszoknak fáj, hanem a magyaroknak meg a szlovákoknak. Visszautasítjuk az ukrán agressziót. Magyarország energiabiztonsága nem játék. Az akciót vezető ukrán parancsnokot kitiltottuk Magyarországról és az egész Európai Unióból. Szijjártó Péter helyre tette őket. Jobb lenne még időben észhez térni!” – húzta alá.

A miniszterelnök ugyanakkor jó hírekről is beszámolt, emlékeztetett, hogy a csed és a gyed már adómentes, a családi adókedvezmény 50 százalékkal megemelve, októberben jön a nyugdíjasok vásárlási utalványa, októbertől a háromgyermekes édesanyák életük végéig szja-mentesek lesznek, januártól pedig a kétgyermekes édesanyák adómentessége is megérkezik.

„Holnap megindulunk! Fix 3 százalékos! Minden startra kész! Élj a lehetőséggel! Legyél nemzeti tulajdonos(társ)! Folytassuk a digitális honfoglalást! Rendületlenül hiszünk a szeretet és az összefogás erejében!” – húzta alá a kormányfő, aki végül üzent az ellenfeleinek is. 

Mint fogalmazott: „Ellenfeleinknek csak a hazugság maradt, naponta hazudoznak hajókról, kastélyokról, sosem volt luxusról. Már a hihetőség látszatára sem adnak. Hazugságaik még a másnapot sem érik meg. Köszönet a libsi álhíreket sorra lelegelő Zebráinknak!”

Borítókép: Orbán Viktor (Forrás: Facebook)

 

add-square Lelepleződtek: adóemelésre készülnek Magyar Péterék

Nem éri meg másodállást vállalni, a Tisza-csomag nagyobb terhet ró a nehéz helyzetben élőkre

Lelepleződtek: adóemelésre készülnek Magyar Péterék 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Magyar Péter közéleti koporsójába a legjobb cimborája verte be az utolsó szöget

Felhévizy Félix avatarja

Vége a dalnak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu