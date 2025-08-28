Halálos balesethez riasztottak mentőhelikoptert, újra elesett az M7-es is

Halálos közlekedési baleset történt csütörtökön délután a 27-es főúton Perkupa és Bódvaszilas között, ahol frontálisan ütközött egy kamion és egy személygépkocsi az útszakasz 40-es kilométerénél. A katasztrófavédelem honlapján azt írta, mindkét járműben csak a sofőrök ültek. A helyszínre, ahol áll a forgalom, a bódvaszilasi és a szendrői hivatásos tűzoltók mellett mentők is kivonultak – írták.

Udvardi-Lakos Luca, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője az MTI-vel közölte, a helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottak. – A mentők egy 45 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel kórházba szállítottak, míg egy 30 év körüli férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette – közölte.

Újabb baleset az M7-esen is

Az M7-esen is újabb baleset nehezíti az eljutást az országhatár felé. Délelőtt tömegkarambol történt Székesfehérvárnál, most pedig Balatonboglárnál, a 142-es kilométernél egy autó átszakította a szalagkorlátot. A katasztrófavédelem közlése szerint a járműben négyen utaztak. Ehhez a balesethez is várják a mentőhelikoptert, és a leszálláshoz megállítják majd a sztráda forgalmát. Közben a balatonboglári önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járművet.