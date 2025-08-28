m7Balatonm5kilométeres kocsisorBudapestautópálya

Tömegkarambol bénítja az M7-est a Balaton felé, több autópályán is torlódás van

Három autó ütközött össze az M7-esen Székesfehérvárnál, heten ültek a járművekben, mentők és tűzoltók is a helyszínre vonultak. Közben az M1-es, az M3-as és az M5-ös autópályán is hosszú torlódások alakultak ki munkavégzés és műszaki hiba miatt.

Magyar Nemzet
2025. 08. 28. 12:54
illusztráció Fotó: MTI/Mihádák Zoltán
Egymásba hajtott három autó az M7-es autópálya Balaton felé vezető oldalán, a 62-es és a 63-as kilométer között, Székesfehérvár térségében – közölte a Katasztrófavédelem. A helyszínre a város hivatásos tűzoltói vonultak, két járművet áramtalanítottak, egy hibrid autót nem kellett feszültségmentesíteni. A kocsikban összesen heten utaztak, hozzájuk mentők érkeztek. A baleset miatt forgalmi akadályra kell számítani.

A rendőrség közlése szerint a 65-ös kilométernél szintén több autó ütközött össze, ott csak a külső sáv járható, a torlódás három kilométeres.

Hosszú kocsisorok az M1-esen

Az M1-es autópályán több helyen is munkálatok lassítják a közlekedést – közölte az Útinform.

  • A Hegyeshalom felé vezető oldalon a 94-es kilométernél és a 142-es kilométernél is dolgoznak, előbbinél nyolc, utóbbinál hét kilométeres a torlódás.
  • A Budapest felé tartó oldalon a 144-es kilométernél terelést építenek, itt már tizenkét kilométeres a kocsisor. Aki teheti, a 160-as Mosonmagyaróvár csomópontnál térjen le az 1-es főútra.

M3 és M5: szintén lassulás

Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, az M30-as csomópont után burkolatjavítás zajlik, a 145-ös kilométernél csak egy sáv járható, emiatt öt kilométeres a kocsisor.

Az M5-ös autópályán Budapest felé több helyen is torlódásra kell készülni, különösen Kecskemét elkerülő szakaszán és az M44-es csomópontnál. Az M0-s autóút M3-as felé vezető ágán egy műszaki hibás jármű vesztegel, az M5-ösről így hét kilométeren keresztül torlódik vissza a forgalom.

 

