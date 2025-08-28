Mit keresett már 2014-ben Ukrajnában a 444-es Kaufmann Balázs?

Hosszú cikket közölt a 444 újságírójáról, Kaufmann Balázsról blogján a Tűzfalcsoport. A cikk első részében az újságíró baklövéseit sorolják fel. Az egyik, és talán a legsúlyosabb az volt, amikor a 444 egyik nyári cikke arról szólt, hogy őrizetbe vették a NAV kommandójának parancsnokát és helyettesét. Az írás névvel és fényképpel együtt jelent meg, ami önmagában is súlyos következményekkel járt az érintettek számára.

Csakhogy, rövid időn belül kiderült: senkit sem vettek őrizetbe,

a közölt állítások nem feleltek meg a valóságnak. A NAV és az ügyészség is cáfolt, a portál pedig helyreigazítást tett közzé, elismerve, hogy valótlan információkat adott tovább.

A Tűzfacsoport azután azt írta, hogy Kaufmann karrierjét a közszolgálati televízió pécsi tudósítójaként kezdte, majd 2011 után hirtelen eltűnt a nyilvánosság elől. Az életrajzában két év hiányzik, sem szakmai, sem más tevékenységről nincs nyom. 2014-ben azonban már újra feltűnik, már országos ügyek tudósítójaként, majd a 444 újságírójaként.

„Ettől kezdve mintha minden nagy port kavaró történet az ő kezébe került volna. Korábban alapvetően leginkább két téma foglalkoztatta aktívan: az ukrajnai háború és a migráció” – írták.

Ukrajnával kapcsolatban megjegyzik, hogy

Kaufmann már 2014-ben járt Ukrajnában, hivatalosan mint haditudósító.

Megtalálható róla egy hirdetés egy Paydesk nevű oldalon, ami lényegében egy nemzetközi platform, amelyet kifejezetten újságíróknak és médiacégeknek hoztak létre. Ez összeköti a helyi tudósítókat, fotósokat, operatőröket, riportereket a nagy nemzetközi szerkesztőségekkel. A felület önmagát úgy jellemzi, mint akik a „hírbizniszben” utaznak.

Ezen a platformon Kaufmann úgy szerepel, mint tapasztalt újságíró, fotós és – ami a lényeg – fixer.

Ez azért érdekes, mert fixerként ő az a helyi segítő, összekötő és problémamegoldó, akire a külföldről érkező újságírók támaszkodnak. Ők – a fixerek – a kulcsszereplők a terepi hírszerzésben.

„Kaufmannak tehát kiterjedt hálózata lehet, és bár erre vonatkozó egyértelmű információnk nincs, de feltételezésünk alapján nem zárható ki teljes bizonyossággal annak az elvi lehetősége, hogy akár külföldi újságírókkal is aktív kapcsolatban állhat. Mindez önmagában is elgondolkodtató, de még érdekesebb, hogy volt eset, amikor

Kaufmann egy olyan, feltehetően titkos anyagot lobogtatott a külügyminiszter előtt, amire még Szijjártó Péter is azt mondta: nemzetbiztonsági ügy,

és kérdőre vonta, hogy az újságíró, hogyan jutott hozzá.” – írták.