Hankó Balázs: Felelősek vagyunk egymásért, ez István öröksége

A székelyföldi szakrális helyszínen szombat este tízezrek jelenlétében mutatták be Szörényi Levente és Bródy János rockoperájának koncertváltozatát.

Forrás: MTI2025. 08. 31. 17:20
Isten ajándéka, hogy a világ legszebb, legbüszkébb nemzetének a tagjai lehetünk magyarok és székelyek, akik felelősek vagyunk egymásért, ez István öröksége – mondta Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter szombat este a csíksomlyói hegynyeregben az István, a király koncertváltozatának a bemutatója előtt.

Csíkszereda, 2025. augusztus 30. Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter, a rendezvény fővédnöke beszédet mond az István, a király című rockopera koncertváltozatának bemutatója előtt az erdélyi Csíkszeredához tartozó csíksomlyói hegynyeregben 2025. augusztus 30-án.
A székelyföldi szakrális helyszínen szombat este tízezrek jelenlétében mutatták be Szörényi Levente és Bródy János rockoperájának koncertváltozatát, Feke Pál rendező és producer nagyszabású produkcióját. Hankó Balázs a rendezvény fővédnökeként vett részt az eseményen.

Magyarok! Férfiak és asszonyok!

– felkiáltással üdvözölte a jelenlévőket, és arról beszélt, hogy a magyarok történelme túlnyúlik az ezer éven.

A miniszter az előadás kezdete előtt mondott beszédében felidézte, hogy a magyar történelem a kezdetektől fogva tele van hősökkel, drámákkal, szenvedéllyel, de szerinte mindenek közül a legmeghatározóbb pillanat, a legszilárdabb talapzat a keresztény magyar államnak a megalapítása. Közös születésnapunkat ünnepeljük szerte a Kárpát-medencében – húzta alá.

Hangsúlyozta: a jelenlévők közösen hajtanak fejet Szent István hite és cselekedetei előtt, és egyben minden egyes magyar hős előtt. 

Mert Szent István ott volt a Hunyadiakban, Rákócziban, Petőfiben és a ’48-as ifjakban, Bem apóban, Deák Ferencben, a Don-kanyarban harcolókban, az ’56-os srácokban és lányokban, Márton Áronban és a kommunista rendszert leváltókban

 – nyomatékosította. Hozzátette: az államalapító király „mindennapjaink hőseiben” is jelen van, akárcsak a csíksomlyói nyeregben. Emlékeztetett, hogy ez a szakrális hely a Szent István által Mária oltalmába ajánlott magyar nemzet több százezer, millió tagját köti hitéhez, nemzeti identitásához.

– Külön kegyelem az, hogy ma este az István, a király generációkat formáló dallamait énekelhetjük együtt! Mi 15 millióan, és sok-sok 10 millióan, akik fentről velünk együtt vannak ma itt a nyeregben. Így kapcsolva össze minden magyart és székelyt egy akaratba, egy cselekvésbe! – fogalmazott, Isten ajándékának nevezve, hogy az egymásért felelős magyarok, székelyek „Csaba királyfi, Szent István király és az Árpád-házi szentek csillagösvényén járhatnak”.

Hankó Balázs a koncert előtt szentmisén vett részt a csíksomlyói kegytemplomban. Rövid sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, hogy Csíksomlyón szombat este „csoda született”, az István, a király a magyar nemzet szakrális helyén „él újra és köt össze székelyt és magyart”. Megköszönte a produkció létrehozóinak, szervezőinek, hogy együtt élhetik át „a legnagyobb csodát”.

Dolhai István főkonzul, Magyarország csíkszeredai főkonzulátusának vezetője úgy fogalmazott: egy álom valósult meg, egyéves munka gyümölcsét arathatják le. Megköszönte Hankó Balázs és Feke Pál ehhez nyújtott segítségét.

Feke Pál szerint minden alkotó életében a legfontosabb állomás, ha Csíksomlyón, a nyeregben mutatkozhat be. Mint mondta, egy éve dolgoznak azon, hogy a produkció itt a legmagasabb szakmai, művészi és technikai színvonalon jöhessen létre.

Itt annak idején, 22 évvel ezelőtt történt egy nagy pillanat, amikor az István, a királyt bemutatták, azóta őrzik a szívükben az emberek

– idézte fel a rockopera első, 2003. július 5-i csíksomlyói bemutatását. Kifejtette: Szörényi Levente és Bródy János a legnagyobb szerzők, és a csíksomlyói közönség Magyarország legnépszerűbb rockoperájának koncertváltozatát láthatja hatalmas méretű színpadon, élőképpel, pirotechnikai effektekkel, díszletelemekkel, jelmezekkel, kiegészülve a Hargita Székely Néptáncszínház táncosaival. Külön köszönetet mondott Rosta Mária producernek, aki az István, a királyt először színpadra vitte, vigyázott a műre. Remélem, hogy méltó leszek a régi nagy híréhez az István, a királynak, és ahhoz, ami itt volt annak idején – mondta. 

Kiemelte, hogy nagyon modern előadást láthat a közönség a hagyomány, múlt tiszteletével ötvözve.

A Crescendo Music Management közreműködésével megvalósult produkcióban István szerepében Feke Pál Junior Prima és Artisjus-díjas színész, énekes, Koppány szerepében Dolhai Attila Jászai Mari-díjas színész, énekes, érdemes művész volt látható, de színre lépett Malek Andrea, Herczeg Flóra, Serbán Attila és Vágó Bernadett is. A nagykoncerten rockosan, dinamikusan szólaltak meg a rockopera nagy slágerei, ezeket a Hargita Székely Néptáncszínház 24 táncosa kísérte. A rendezvény szervezője Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa, a Csíkszeredai Polgármesteri Hivatal és a Hargita megyei önkormányzat.

Borítókép: Az István, a király koncertváltozatának a bemutatója a csíksomlyói hegynyeregben (Fotó: MTI/Kátai Edit)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

