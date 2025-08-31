Hankó Balázs: Felelősek vagyunk egymásért, ez István öröksége

Isten ajándéka, hogy a világ legszebb, legbüszkébb nemzetének a tagjai lehetünk magyarok és székelyek, akik felelősek vagyunk egymásért, ez István öröksége – mondta Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter szombat este a csíksomlyói hegynyeregben az István, a király koncertváltozatának a bemutatója előtt.

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter, a rendezvény fővédnöke beszédet mond az István, a király című rockopera koncertváltozatának bemutatója előtt az erdélyi Csíkszeredához tartozó csíksomlyói hegynyeregben (Fotó: MTI/Kátai Edit)

A székelyföldi szakrális helyszínen szombat este tízezrek jelenlétében mutatták be Szörényi Levente és Bródy János rockoperájának koncertváltozatát, Feke Pál rendező és producer nagyszabású produkcióját. Hankó Balázs a rendezvény fővédnökeként vett részt az eseményen.

Magyarok! Férfiak és asszonyok!

– felkiáltással üdvözölte a jelenlévőket, és arról beszélt, hogy a magyarok történelme túlnyúlik az ezer éven.

A miniszter az előadás kezdete előtt mondott beszédében felidézte, hogy a magyar történelem a kezdetektől fogva tele van hősökkel, drámákkal, szenvedéllyel, de szerinte mindenek közül a legmeghatározóbb pillanat, a legszilárdabb talapzat a keresztény magyar államnak a megalapítása. Közös születésnapunkat ünnepeljük szerte a Kárpát-medencében – húzta alá.

Hangsúlyozta: a jelenlévők közösen hajtanak fejet Szent István hite és cselekedetei előtt, és egyben minden egyes magyar hős előtt.

Mert Szent István ott volt a Hunyadiakban, Rákócziban, Petőfiben és a ’48-as ifjakban, Bem apóban, Deák Ferencben, a Don-kanyarban harcolókban, az ’56-os srácokban és lányokban, Márton Áronban és a kommunista rendszert leváltókban

– nyomatékosította. Hozzátette: az államalapító király „mindennapjaink hőseiben” is jelen van, akárcsak a csíksomlyói nyeregben. Emlékeztetett, hogy ez a szakrális hely a Szent István által Mária oltalmába ajánlott magyar nemzet több százezer, millió tagját köti hitéhez, nemzeti identitásához.

– Külön kegyelem az, hogy ma este az István, a király generációkat formáló dallamait énekelhetjük együtt! Mi 15 millióan, és sok-sok 10 millióan, akik fentről velünk együtt vannak ma itt a nyeregben. Így kapcsolva össze minden magyart és székelyt egy akaratba, egy cselekvésbe! – fogalmazott, Isten ajándékának nevezve, hogy az egymásért felelős magyarok, székelyek „Csaba királyfi, Szent István király és az Árpád-házi szentek csillagösvényén járhatnak”.