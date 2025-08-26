Rendkívüli

Több százezer forintot buknának havonta az orvosok is, ha megvalósulna Magyar Péter terve

harcsaszerencseJászjákóhalmi Sporthorgász Egyesülethorgásztó

Hatalmas, két méternél is hosszabb harcsát fogtak ki a jászjákóhalmi horgásztóból

Videó is készült róla.

Magyar Nemzet
Forrás: Szoljon2025. 08. 26. 18:02
a kapitális fogás Forrás: Facebook/Jászjákóhalmi Sporthorgász Egyesület
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Rendhagyó módon küzdött meg a horgász a kapitális harcsa csónakba emeléséért – írja a Szoljon. 

A fotókat a Jászjákóhalmi Sporthorgász Egyesület osztotta meg a közösségi oldalán, ezeken jól látszik, hogy a hal akkora volt, hogy azt három embernek kellett csónakba emelnie. 

Hajdu Krisztián horgára egy 230 centiméteres, 78 kilogrammos harcsa akadt.

A fogásról videó is készült, amelyen jól látszik, a horgász 15 percnyi fárasztás után már derékig áll a tóban, és úgy próbálja fárasztani a kapitális halat. Azonban a horgásznak nem volt szerencséje. Az állat áttört a másik part felé, félő volt, hogy az óriás kiszabadul. Hogy mégis hogyan sikerült a partra vinni a harcsát, a Szoljon cikében olvashatja el, amelyben videót is talál.  

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Egy nagyszerű idős úr!

Bayer Zsolt avatarja

Publicistánk legújabb bejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu