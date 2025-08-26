Hatalmas, két méternél is hosszabb harcsát fogtak ki a jászjákóhalmi horgásztóból

A fotókat a Jászjákóhalmi Sporthorgász Egyesület osztotta meg a közösségi oldalán, ezeken jól látszik, hogy a hal akkora volt, hogy azt három embernek kellett csónakba emelnie.

Hajdu Krisztián horgára egy 230 centiméteres, 78 kilogrammos harcsa akadt.

A fogásról videó is készült, amelyen jól látszik, a horgász 15 percnyi fárasztás után már derékig áll a tóban, és úgy próbálja fárasztani a kapitális halat. Azonban a horgásznak nem volt szerencséje. Az állat áttört a másik part felé, félő volt, hogy az óriás kiszabadul. Hogy mégis hogyan sikerült a partra vinni a harcsát, a Szoljon cikében olvashatja el, amelyben videót is talál.