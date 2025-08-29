tanévgyermekkormányszünet napdiákKKtanszercsomagcsaládiskolatankönyv

Hétfőn kezdődik a tanév, ezek a legfontosabb tudnivalók

Hétfőn kezdődik a 2025/2026-os tanév, amely 181 tanítási napból fog állni. Meghatározták az őszi, a téli és a tavaszi szünet idejét, de kijelölték már a kompetenciamérések vizsgáinak időpontjait is. A kormány idén is segíti a családokat a tanévkezdéskor az előrehozott családtámogatásokkal, a minden diáknak ingyenes tankönyvekkel, a rászorulóknak összeállított ingyenes tanszercsomagokkal.

Molnár János
2025. 08. 29. 5:52
Jövő hétfőn, azaz szeptember elsején indul a 2025/2026-os tanév, ami 181 tanítási nap után, 2026. június 19-én, pénteken ér véget. 

A középiskola végzős évfolyamán, valamint a szakgimnáziumok tizenkettedik évfolyamán az utolsó tanítási nap a középfokú iskolákban 2026. április 30., csütörtök, míg a két évfolyamos részszakmára való felkészítést folytató szakiskolákban 2026. május 29., péntek lesz.

 A közfoglalkoztatási programokkal összefüggő képzési programban felnőttoktatáson részt vevő tanulók az aktuális tanévre 2025. szeptember elsejét követően is beiratkozhatnak. Ahogy azok is csatlakozhatnak szeptember elseje után, akik az iskolai végzettség nélküli, munkanélküli vagy inaktív személyek alapfokú végzettségének megszerzését, a funkcionális analfabetizmus csökkentését, a képzési vagy foglalkoztatási programokba való bekapcsolódását célzó felnőttoktatási projektben akarnak részt venni. Az alapfokú művészeti iskolákban és a felnőttoktatásban a tanítási év első és utolsó napját – a tanítási év első és utolsó hetében – az igazgató határozza meg.

A kormány továbbra is mindenkinek biztosítja az ingyenes tankönyveket (Fotó: Ilusztráció/MTI)

 

Tanítási szünetek és kompetencia-vizsgák

A tanítási év első féléve 2026. január 23-ig tart. Az iskolák 2026. január 30-ig értesítik a diákokat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2025. október 22., szerda, a szünet utáni első tanítási nap pedig november 3., hétfő. A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2025. december 19., péntek, a szünet utáni első tanítási nap 2026. január 5., hétfő. A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2026. április 1., szerda, a szünet utáni első tanítási nap 2026. április 13., hétfő.

A nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra hat munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel.
A diákok a következő tanévben is különféle kompetenciaméréseken fognak részt venni. 

  • A 4. évfolyamon szövegértés és matematika egy mérési napon, 
  • az 5. évfolyamon szövegértés, matematika, digitális kultúra és történelem két mérési napon, 
  • a 6–11. évfolyamon szövegértés, matematika, digitális kultúra, történelem, természettudomány, idegen nyelv és célnyelv három mérési napon lesz, 2026. március 23–29. között.

 

A tankönyvek továbbra is mindenkinek ingyenesek

A kormány több intézkedéssel is könnyíti a családok ilyenkor megnövekedett terheit. Az elmúlt évekhez hasonlóan a családok idén is már a tanévkezdés előtt megkapták a szeptemberben esedékes, alanyi jogon járó családtámogatásokat, vagyis a családi pótlékot, a gyest és a gyetet. Az ellátások korábbi folyósítása idén mintegy 1,045 millió családnak jelent segítséget a tanévkezdés előtt. Ezenkívül a kormány július 1-jén elindította Európa legnagyobb családi adócsökkentési programját, amely csaknem egymillió családot érint.
Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára arról számolt be, hogy idén is minden iskolába megérkeztek az ingyenes tankönyvek és a tanítást segítő egyéb eszközök. 

Magyarországon teljes mértékben ingyenes a tankönyvellátás, a családoknak nem kell fizetniük, ez a családtámogatások része

– ismertette az államtitkár.

 

Térítésmentes tanszercsomagok a rászorulóknak

A Klebelsberg Központ (KK) arról tájékoztatta lapunkat, hogy az EFOP Plusz projekt részeként, valamint hazai költségvetési forrással kiegészítve idén is több tízezer gyermek számára biztosít ingyenes tanszercsomagot. A 2025/2026-os tanév kezdetére mintegy 81 ezer diák kapja meg azokat az eszközöket, amelyek nélkülözhetetlenek az iskolakezdéshez.
A projekt megvalósítása az Európai Unió támogatásával, a magyar állam társfinanszírozásával, az Európai Szociális Alap Plusz forrásaiból történik, amelyhez a kormány minden évben hazai költségvetési forrást biztosít.

A programban azok a gyermekek jogosultak tanszercsomagra, akik a kedvezményezett járások településein élnek, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, az 1–8. évfolyamon nappali tagozaton tanulnak, valamint kiemelten hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű családokból származnak.

A tanszercsomagokat az érintett tanulók minden évben augusztus utolsó napjaiban és szeptember első heteiben vehetik át azokban az iskolákban, ahol tanulmányaikat folytatják. Az ingyenes tanszercsomagok egy részét, mintegy 18 ezer csomagot a KK a saját költségvetéséből szerezte be.
Az ingyenes tanszercsomagokon felül a tanulók ingyenes tankönyvekhez is hozzájutnak, illetve egy másik program révén notebookokkal is segítik a tanulókat. A programban részt vevő 504 tankerületi, állami, egyházi, nemzetiségi önkormányzati és magán fenntartó, több mint 3012 iskola számára biztosítottak ilyen eszközöket. Mindez jelentősen fejlesztette az iskolák IKT-eszközparkját. Az európai uniós projektben összesen 579 ezer notebookot osztottak ki, biztosítva ezzel a digitális oktatáshoz szükséges eszközökhöz való egyenlő hozzáférését. Az elmúlt években így nemcsak az 5–8. osztályosok kaphattak érintőképernyős laptopot, hanem a középiskolások is a 9–12. évfolyamon.

 

Több száz új iskolaigazgató

Ezenkívül a tanévkezdés alkalmából Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár és Hajnal Gabriella, a KK elnöke átadta az állami fenntartású köznevelési intézmények igazgatóinak a kinevezésükről szóló emléklapokat. Az állami fenntartású köznevelési intézmények vezetésére kiírt pályázatok elbírálása a nyári időszakban fejeződött be, amelynek során 

322 újonnan kinevezett igazgató kapta meg a megbízásáról szóló okiratát.

Borítókép: Száznyolcvanegy tanítási napból álló tanévet kezdenek meg a diákok hétfőn (Fotó: Csudai Sándor)

