Hétfőn kezdődik a tanév, ezek a legfontosabb tudnivalók

A tankönyvek továbbra is mindenkinek ingyenesek

A kormány több intézkedéssel is könnyíti a családok ilyenkor megnövekedett terheit. Az elmúlt évekhez hasonlóan a családok idén is már a tanévkezdés előtt megkapták a szeptemberben esedékes, alanyi jogon járó családtámogatásokat, vagyis a családi pótlékot, a gyest és a gyetet. Az ellátások korábbi folyósítása idén mintegy 1,045 millió családnak jelent segítséget a tanévkezdés előtt. Ezenkívül a kormány július 1-jén elindította Európa legnagyobb családi adócsökkentési programját, amely csaknem egymillió családot érint.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára arról számolt be, hogy idén is minden iskolába megérkeztek az ingyenes tankönyvek és a tanítást segítő egyéb eszközök.

Magyarországon teljes mértékben ingyenes a tankönyvellátás, a családoknak nem kell fizetniük, ez a családtámogatások része

– ismertette az államtitkár.

Térítésmentes tanszercsomagok a rászorulóknak

A Klebelsberg Központ (KK) arról tájékoztatta lapunkat, hogy az EFOP Plusz projekt részeként, valamint hazai költségvetési forrással kiegészítve idén is több tízezer gyermek számára biztosít ingyenes tanszercsomagot. A 2025/2026-os tanév kezdetére mintegy 81 ezer diák kapja meg azokat az eszközöket, amelyek nélkülözhetetlenek az iskolakezdéshez.

A projekt megvalósítása az Európai Unió támogatásával, a magyar állam társfinanszírozásával, az Európai Szociális Alap Plusz forrásaiból történik, amelyhez a kormány minden évben hazai költségvetési forrást biztosít.

A programban azok a gyermekek jogosultak tanszercsomagra, akik a kedvezményezett járások településein élnek, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, az 1–8. évfolyamon nappali tagozaton tanulnak, valamint kiemelten hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű családokból származnak.

A tanszercsomagokat az érintett tanulók minden évben augusztus utolsó napjaiban és szeptember első heteiben vehetik át azokban az iskolákban, ahol tanulmányaikat folytatják. Az ingyenes tanszercsomagok egy részét, mintegy 18 ezer csomagot a KK a saját költségvetéséből szerezte be.

Az ingyenes tanszercsomagokon felül a tanulók ingyenes tankönyvekhez is hozzájutnak, illetve egy másik program révén notebookokkal is segítik a tanulókat. A programban részt vevő 504 tankerületi, állami, egyházi, nemzetiségi önkormányzati és magán fenntartó, több mint 3012 iskola számára biztosítottak ilyen eszközöket. Mindez jelentősen fejlesztette az iskolák IKT-eszközparkját. Az európai uniós projektben összesen 579 ezer notebookot osztottak ki, biztosítva ezzel a digitális oktatáshoz szükséges eszközökhöz való egyenlő hozzáférését. Az elmúlt években így nemcsak az 5–8. osztályosok kaphattak érintőképernyős laptopot, hanem a középiskolások is a 9–12. évfolyamon.