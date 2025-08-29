Hétfőn kezdődik a tanév, ezek a legfontosabb tudnivalók

Jövő hétfőn, azaz szeptember elsején indul a 2025/2026-os tanév, ami 181 tanítási nap után, 2026. június 19-én, pénteken ér véget.
A középiskola végzős évfolyamán, valamint a szakgimnáziumok tizenkettedik évfolyamán az utolsó tanítási nap a középfokú iskolákban 2026. április 30., csütörtök, míg a két évfolyamos részszakmára való felkészítést folytató szakiskolákban 2026. május 29., péntek lesz.
A közfoglalkoztatási programokkal összefüggő képzési programban felnőttoktatáson részt vevő tanulók az aktuális tanévre 2025. szeptember elsejét követően is beiratkozhatnak. Ahogy azok is csatlakozhatnak szeptember elseje után, akik az iskolai végzettség nélküli, munkanélküli vagy inaktív személyek alapfokú végzettségének megszerzését, a funkcionális analfabetizmus csökkentését, a képzési vagy foglalkoztatási programokba való bekapcsolódását célzó felnőttoktatási projektben akarnak részt venni. Az alapfokú művészeti iskolákban és a felnőttoktatásban a tanítási év első és utolsó napját – a tanítási év első és utolsó hetében – az igazgató határozza meg.
Tanítási szünetek és kompetencia-vizsgák
A tanítási év első féléve 2026. január 23-ig tart. Az iskolák 2026. január 30-ig értesítik a diákokat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.
Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2025. október 22., szerda, a szünet utáni első tanítási nap pedig november 3., hétfő. A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2025. december 19., péntek, a szünet utáni első tanítási nap 2026. január 5., hétfő. A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2026. április 1., szerda, a szünet utáni első tanítási nap 2026. április 13., hétfő.
A nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra hat munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel.
A diákok a következő tanévben is különféle kompetenciaméréseken fognak részt venni.
- A 4. évfolyamon szövegértés és matematika egy mérési napon,
- az 5. évfolyamon szövegértés, matematika, digitális kultúra és történelem két mérési napon,
- a 6–11. évfolyamon szövegértés, matematika, digitális kultúra, történelem, természettudomány, idegen nyelv és célnyelv három mérési napon lesz, 2026. március 23–29. között.