Budapest Főváros KormányhivatalaElektronikus Ingatlan-nyilvántartási Rendszerügyfélszolgálat

Hétfőtől jön az Elektronikus ingatlan-nyilvántartási rendszer Budapesten

Egyszerűsödik, felgyorsul és költséghatékonyabbá válik az ingatlan-nyilvántartási eljárás.

Magyar Nemzet
2025. 08. 29. 13:03
Fotó: Róka László Forrás: Róka László
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Budapest Főváros Kormányhivatala szeptember 1-jétől bevezeti az új, Elektronikus ingatlan-nyilvántartási rendszert, amely a papíralapú ügyintézés mellőzésével jelentősen meggyorsítja, egyszerűsíti és költséghatékonyabbá is teszi majd az ingatlan-nyilvántartási eljárást.

Budapest, 2018. június 26. A Földmérési és Távérzékelési Intézet, a Geodézia Zrt és a Földhivatal épületének, Budapesti 2.sz. Körzeti Földhivatali bejárata a XIV kerület, Bosnyák tér 5-ben. MTVA/Bizományosi: Róka László *************************** Kedves Felhasználó! Ez a fotó nem a Duna Médiaszolgáltató Zrt./MTI által készített és kiadott fényképfelvétel, így harmadik személy által támasztott bárminemű – különösen szerzői jogi, szomszédos jogi és személyiségi jogi – igényért a fotó készítője közvetlenül maga áll helyt, az MTVA felelőssége e körben kizárt.
Fotó: Róka László

A kormányhivatal azt közölte pénteken, hogy 

az új rendszerre átállás miatt egy rövid időszakban – augusztus 29. és szeptember 5. – között szünetel a személyes ügyintézés a földhivatali ügyfélszolgálatokon (Budapest XI. kerület, Budafoki út 59. és Budapest XIV. kerület, Bosnyák tér 5.).

A beadványokat azonban postai és elektronikus úton ezen időszak alatt is előterjeszthetik az ügyfelek – tették hozzá.

Az átállás első napjaiban, augusztus 29-én és szeptember 1-jén a kormányablakok nem tudnak tulajdoni lapot és térképmásolatot szolgáltatni – jelezték, hozzáfűzve, hogy szeptember 8-án hétfőtől újra zavartalanul várja személyesen is ügyfeleit a földhivatal.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Néző László
idezojelekTisza-adó

A svindler listája: ott mindenki hülye?

Néző László avatarja

Itt van ez a kiszivárgott dokumentum, hogyan alakítaná át az adórendszert a Tisza.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.