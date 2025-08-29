Hétfőtől jön az Elektronikus ingatlan-nyilvántartási rendszer Budapesten

Budapest Főváros Kormányhivatala szeptember 1-jétől bevezeti az új, Elektronikus ingatlan-nyilvántartási rendszert, amely a papíralapú ügyintézés mellőzésével jelentősen meggyorsítja, egyszerűsíti és költséghatékonyabbá is teszi majd az ingatlan-nyilvántartási eljárást.

Fotó: Róka László

A kormányhivatal azt közölte pénteken, hogy

az új rendszerre átállás miatt egy rövid időszakban – augusztus 29. és szeptember 5. – között szünetel a személyes ügyintézés a földhivatali ügyfélszolgálatokon (Budapest XI. kerület, Budafoki út 59. és Budapest XIV. kerület, Bosnyák tér 5.).

A beadványokat azonban postai és elektronikus úton ezen időszak alatt is előterjeszthetik az ügyfelek – tették hozzá.

Az átállás első napjaiban, augusztus 29-én és szeptember 1-jén a kormányablakok nem tudnak tulajdoni lapot és térképmásolatot szolgáltatni – jelezték, hozzáfűzve, hogy szeptember 8-án hétfőtől újra zavartalanul várja személyesen is ügyfeleit a földhivatal.