„Hiszünk abban, hogy a magyar fiatalok sikere a nemzet sikere”

Újabb tízmilliárd forintos mobilitási program indul a felsőoktatásban, amely a nehezebb körülmények között élő, hátrányos helyzetből érkező hallgatókat támogatja – jelentette be a felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár pénteki sajtótájékoztatóján Budapesten.

Fotó: Máthé Zoltán / MTI

Varga-Bajusz Veronika hangsúlyozta:

Magyarország és a magyar kormány elkötelezett abban, hogy a magyar hallgatók számára biztosítsa a nemzetközi tapasztalatszerzést.

– Míg az Európai Bizottság politikai alapon diszkriminál, megkérdőjelezi az egyetemek döntéseit, és pökhendi, aljas módon belemászik a magyar egyetemek autonómiájába, addig mi tiszteljük az egyetemeink döntéseit, és minden lehetőséget meg szeretnénk adni a fiataljainknak arra, hogy ugyanazokkal a nemzetközi lehetőségekkel bírjanak, mint más egyetemisták – fogalmazott.

Hozzátette: ezért indították el több mint egy évvel ezelőtt tízmilliárd forintból a Pannónia programot, amely a világ vezető egyetemeire juttatja el a hallgatókat – teljes kreditelismeréssel, magasabb ösztöndíjjal –, hogy hazatérve „nemzetünk javára kamatoztassák a megszerzett tudásukat”.

Varga-Bajusz Veronika közölte: most újabb tízmilliárd forintos programot indítanak, amely kifejezetten azt segíti, hogy a nehezebb helyzetben lévő fiatalok is élni tudjanak ezzel a lehetőséggel. Ennek érdekében biztosítanak egy kiegészítő támogatást, amit a fiatalok felhasználhatnak mindenre, amire a mobilitás során szükségük van.

Mi hiszünk az egyetemeinkben, a kiválóságukban, a fiatalok rátermettségében és abban, hogy a magyar fiatalok sikere a nemzet sikere

– húzta alá az államtitkár.

Bodrogi Richárd, a Tempus Közalapítvány főigazgatója elmondta, hogy a hátrányos helyzetű hallgatók esélyteremtését szolgáló program a hallgatókat és a velük foglalkozó oktatókat is támogatja. Tájékoztatása szerint várhatóan 3500 mobilitás valósul meg a keretösszegből, amely 2650 hallgató és 850 munkatárs, oktató, kutató tapasztalatszerzését teszi lehetővé.

Bodrogi Richárd kiemelte: átalány támogatásról van szó, vagyis nem lesz tételes elszámolás, hanem a beérkezett költségek alapján támogatják a fiatalokat.