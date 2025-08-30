Horn Gábor: Ha az az ára a háború végének, az ukrán nép győzelmének, Európa biztonságának, hogy nincs üzemanyag, akkor nekem ez rendben van

Magyar származású

ukrán hősnek nevezte közösségi oldalára írt bejegyzésében Horn Gábor a Barátság kőolajvezetéket leromboló Robert Brovdit,

akit emiatt kitiltottak Magyarországról. A levitézlett egykori SZDSZ-es politikus, aki mostanában mindent megszakért, azt is írta, hogy „Ha az az ára a háború végének, az ukrán nép győzelmének, Európa biztonságának, hogy nincs üzemanyag, akkor nekem ez rendben van”.

Arról természetesen nem írt, hogy üzemanyag híján mi történne azokkal, akikért éppen indulna a mentőautó, vagy a rendőrök hogyan üldöznék a bűnözőket.