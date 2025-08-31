Ismét pofátlan csalássorozat terjed

Nem nyugszanak a csalók, akik legújabban rendőrnek, bankbiztonsági szakértőnek vagy más hivatalos szervnél dolgozónak adják ki magukat úgy, hogy gyakran hamis igazolványt is bemutatnak.

Fotó: Kallus György

Az OTP Bank közösségi oldalán számolt be az újfajta csalásról. A beszámoló szerint a rendőrként, bankbiztonsági szakértőként bemutatkozó csalók

arra kérik az embereket, hogy vegyék ki a pénzüket a bankból, azért, hogy ők „biztonságos helyre”, „biztonsági számlára” mozgassák az összeget, de ezek a számlák valójában nem léteznek.

A másik módja a csalásnak, amikor arra kérik a polgárokat, hogy utalják át a csalók által megadott számlaszámra a pénzüket, hogy biztonságba helyezzék és eközben arra kérik áldozataikat: ne mondják el a banki ügyintézőnek, hogy mi okból vesznek ki nagyobb összegű készpénzt vagy teljesítenek utalást.

Készpénzfelvételkor a csalók már

a bankfiók előtt vagy közterületen átveszik a készpénzt a gyanútlan ügyfelektől és az átvett készpénzzel együtt a továbbiakban elérhetetlenné válnak.

A banki emlékeztet, hogy a rendőrség vagy más hivatalos szerv soha nem kéri, hogy vegyenek ki készpénzt vagy utaljanak egy másik számlára.

Ha pedig valakit emiatt hívnának, a legjobb, ha azonnal bontja a vonalat és hívja a rendőrséget és a bankját is, hogy csalási kísérlet történt.