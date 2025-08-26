Rendkívüli

Szja-emelés: elértük Magyar Péter szakértőjét, eszement magyarázkodásba kezdett

Magyar Péter kínjában megint bedobott egy közvélemény-kutatást, Orbán Balázs kíméletlenül lecsapott rá

Magyar Péter, miután lepleződtek szja-emelési tervei, gyorsan előhozakodott egy közvélemény-kutatással, ami szerint már nagyon vezetnek a Fidesz előtt, Orbán Balázsról pedig azt írta, hogy ő lett a Fidesz új kampányfőnöke. A fideszes politikus Facebook-posztjában hamar visszavágott: szerinte Magyar Péter szokás szerint terel, és kéretlenül okoskodik, amire az egész karrierjét építette.

Magyar Nemzet
2025. 08. 26. 14:25
Magyar Péter keddi posztjában arról írt, hogy Orbán Viktor leváltotta Gyürk Andrást, a Fidesz régóta ismert kampányfőnökét. Azt állította, hogy utódja Orbán Balázs lett, akit élesen támadott: „az önfeladás bajnoka, akinek már az óvodában is fehér zászló volt a jele”. A Tisza-vezér szerint egyébként a Fidesz választási vereségre készül, a fiatalok körében már nyolc százalékra estek vissza, szerinte mindössze ennyien támogatják a harminc alattiak körében a kormánypártokat. 

Orbán Balázs: „Szánalomhadjárat”

Orbán Balázs néhány órával később reagált a Facebookon. Azt írta:

Pontosan tudja mindenki, hogy Magyar Péter az egész karrierjét a kéretlen okoskodásra és a bizalmaskodásra építette. Igazi szánalomhadjárat.

Szerinte Magyar Péter mögött nincs tartalom, elmúlt a nyár, végigbulizták, az eredmények pedig elmaradtak. Mostanra pedig ők is, és szerinte a tiszások is látják, hogy 

a Fidesz erősödik, az ellenzéki párt pedig gyengül, 

így maradt az összevissza vagdalkozás és a kellemetlen bennfenteskedés. 

 

