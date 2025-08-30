Magyar PéterEllenpontVaszil Gyulabotrányvagyon

Bajban van Magyar Péter legfontosabb médiaembere, lefoglalták a vagyonát

Vaszil Gyula zűrös pénzügyei miatt került a hatóság látókörébe.

Munkatársunktól
2025. 08. 30. 9:40
Fotó: MOL FEHERVAR FC
Lefoglalták Magyar Péter legfontosabb médiaemberének vagyonát – írta az Ellenpont. A portál információi szerint pár hónappal ezelőtt 

a végrehajtók zárolták Vaszil Gyula céges részesedéseit, vélhetően nagyobb összegű tartozás miatt.

Vaszil szoros kapcsolatban áll Magyar Péter családjával, így zűrös pénzügyei különösen kellemetlenek lehetnek a pártelnöknek.

Kellemetlenül érinthette Magyar Pétert Vaszil Gyula zűrös üzleti ügyei. Forrás: Facebook

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, tavaly novemberben a tiszás pártsajtó, a Kontroll anyagi hátterének biztosítására létrehoztak egy háttérszervezetet. A Tabula Rasa Alapítványt Magyar Péter édesapjának ügyvédi irodájába jegyezték be, így nem kérdés, hogy annak vezetői szoros kapcsolatban állnak a Magyar családdal, és egyúttal befolyásos szereplői a Tisza holdudvarának.

Az Ellenpont cikke szerint a hivatalos papírokból kiolvasható, hogy Vaszil Gyula a főnök a Tabula Rasánál: ő a szervezet képviselője és sajtóértesülések szerint ő kérvényezte az alapítvány bejegyzését a bíróságon.

A cikkben felidézték, Vaszil hosszú utat tett meg, amíg megérkezett a politika világába: a nyolcvanas években tagja volt a Videoton UEFA-kupa döntős labdarúgócsapatának, később pedig a Ferencvárosban folytatta a karrierjét. A mai napig megjelenik a fehérvári csapat rendezvényein, sőt a klub weboldalán pár héttel ezelőtt felköszöntették, és interjút készítettek vele a 61. születésnapja alkalmából. Aktív pályafutása után mégsem sportvezetőként folytatta, hanem a vállalkozói szférában, a vendéglátásban próbált szerencsét.

 

Magyar Péter emberének botrányos múltja

A jelek szerint azonban a tiszás üzletembert nem kerülték el a kellemetlen ügyek: március 13-án a végrehajtók lefoglalták a céges tulajdonrészeit. 

Az intézkedés okáról ugyan nincs információ, de jellemzően tartozás, adóvégrehajtás vagy banki követelés szokott az ilyen esetek háttérében meghúzódni. Vaszil így vélhetően komolyabb adósságot halmozott fel, ami nem igazán a megbízhatóság jele az üzleti életben.

Ennek ellenére vállalkozásai működhetnek tovább, hiszen a foglalás nem a cégek vagyonára vonatkozik. Ugyanakkor ő maga nem rendelkezhet az üzletrészeiről, így nem tudja eladni, elajándékozni vagy éppen megterhelni azokat. Vagyis a végrehajtó azért fagyasztotta be a tiszás üzletember vagyonát, hogy szükség esetén innen elégítse ki a követeléseket. 

Bár egy héttel később, március 20-án feloldották a büntetését, érdekes módon még aznap törölték az erről szóló határozatot. Így technikailag továbbra is érvényben van a Vaszil elleni szankció. Ezt jelzi, hogy a Magyar Bírósági Végrehajtó Kamara adatbázisa szerint továbbra is a végrehajtónál van az ügy.

Vaszil Gyula céges részesedéseit lefoglalták tavasszal, feltehetően tartozások miatt. Forrás: Opten

Az üzletember neve jelen pillanatban is pirossal van kiemelve a cégadatbázisban, ami egyfajta kockázati jelzés a nyilvánosságnak. Mindez nem lehet túl kellemes a helyzet Vaszilnak, hiszen az Opten adatai szerint jelenleg öt vállalkozásban tulajdonos. A kétezres évek eleje óta pedig összesen tizenegy cégben bukkant fel a neve.

Többek között üzlettársával közösen viszi a belvárosi Dinsznótoros étteremhálózatot, amely a vidéki disznóvágások hangulatát és ételeit kínálja a vendégeknek. A Disznótoros Kft. szép forgalmat bonyolított le a tavalyi évben: több mint negyedmilliárd forintnyi bevétel mellett 18 milliós profit jött össze.

A kapcsolódó vállalkozások is jól teljesítettek: az étteremlánc Etele Plázában lévő egysége, a Vár Etele Kft. 2023-ban közel harmincmillió, a Király utcai részleg, a Vár-Király Kft. tavaly ötmillió forint plusszal zárt.

Az egykori labdarúgó további két cége kevésbé sikeres: a feleségével alapított és tulajdonolt, reklámügynöki tevékenységet folytató MEZ Reklám és Kereskedelmi Kft. kevesebb mint egymilliós nyereséggel zárta a tavalyi évet. Az autóértékesítéssel foglalkozó VVK Invest Ingatlanhasznosító Kft.-vel szintén nem remekelt: partnereivel csupán három és fél milliót tudtak kivenni a vállalkozásból.

Mindenesetre Magyar Péter médiaemberének nem megy rosszul: családjával Kelenvölgy kertvárosi elitrészén él egy kisebbfajta palotában.

A többszintes, napelemekkel felszerelt házhoz nagy kert és autóbeálló tartozik. A környéken 1,2 millió forint körüli az átlagos négyzetméterár, így Vaszil ingatlana minden bizonnyal több száz millió forintot ér. 

 

Borítókép: Magyar Péter kulcsembere, Vaszily Gyula (Forrás: Videoton FC Fehérvár)

