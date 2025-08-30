Bajban van Magyar Péter legfontosabb médiaembere, lefoglalták a vagyonát

Lefoglalták Magyar Péter legfontosabb médiaemberének vagyonát – írta az Ellenpont. A portál információi szerint pár hónappal ezelőtt

a végrehajtók zárolták Vaszil Gyula céges részesedéseit, vélhetően nagyobb összegű tartozás miatt.

Vaszil szoros kapcsolatban áll Magyar Péter családjával, így zűrös pénzügyei különösen kellemetlenek lehetnek a pártelnöknek.

Kellemetlenül érinthette Magyar Pétert Vaszil Gyula zűrös üzleti ügyei.

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, tavaly novemberben a tiszás pártsajtó, a Kontroll anyagi hátterének biztosítására létrehoztak egy háttérszervezetet. A Tabula Rasa Alapítványt Magyar Péter édesapjának ügyvédi irodájába jegyezték be, így nem kérdés, hogy annak vezetői szoros kapcsolatban állnak a Magyar családdal, és egyúttal befolyásos szereplői a Tisza holdudvarának.

Az Ellenpont cikke szerint a hivatalos papírokból kiolvasható, hogy Vaszil Gyula a főnök a Tabula Rasánál: ő a szervezet képviselője és sajtóértesülések szerint ő kérvényezte az alapítvány bejegyzését a bíróságon.

A cikkben felidézték, Vaszil hosszú utat tett meg, amíg megérkezett a politika világába: a nyolcvanas években tagja volt a Videoton UEFA-kupa döntős labdarúgócsapatának, később pedig a Ferencvárosban folytatta a karrierjét. A mai napig megjelenik a fehérvári csapat rendezvényein, sőt a klub weboldalán pár héttel ezelőtt felköszöntették, és interjút készítettek vele a 61. születésnapja alkalmából. Aktív pályafutása után mégsem sportvezetőként folytatta, hanem a vállalkozói szférában, a vendéglátásban próbált szerencsét.

A jelek szerint azonban a tiszás üzletembert nem kerülték el a kellemetlen ügyek: március 13-án a végrehajtók lefoglalták a céges tulajdonrészeit.

Az intézkedés okáról ugyan nincs információ, de jellemzően tartozás, adóvégrehajtás vagy banki követelés szokott az ilyen esetek háttérében meghúzódni. Vaszil így vélhetően komolyabb adósságot halmozott fel, ami nem igazán a megbízhatóság jele az üzleti életben.

Ennek ellenére vállalkozásai működhetnek tovább, hiszen a foglalás nem a cégek vagyonára vonatkozik. Ugyanakkor ő maga nem rendelkezhet az üzletrészeiről, így nem tudja eladni, elajándékozni vagy éppen megterhelni azokat. Vagyis a végrehajtó azért fagyasztotta be a tiszás üzletember vagyonát, hogy szükség esetén innen elégítse ki a követeléseket.