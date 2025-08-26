Mi lesz a sorsa a magyar erdőknek, van-e esélyünk a klímaválság elleni küzdelemben?

– Már sokadik éve július közepén kifordul a természet a négy sarkából: szomorkodnak a fák, a levelek fonnyadnak és kiégnek, a fák teteje megkopaszodik. Mintha a természet lassan feladná a harcot.

– Az elmúlt egy évtizedben érezhetően felgyorsult a klímaváltozás, ami közvetlenül érinti a magyar erdőket. A Soproni Egyetem Erdészeti Tudományos Intézete már régóta vizsgálja a klímaváltozás kérdésköreit: a felmérések pedig rámutattak, hogy azonnali cselekvésre és paradigmaváltásra van szükség, amit meg is kezdtünk. A jelenlegi modellek szerint ugyanis hazánk klímája megegyezik majd Bulgária déli részének, illetve Törökország egyes területeinek mostani klímájával. De nem egyedül keressük a megoldást, a klímaváltozás hatásai kihatnak a német, a szlovák, a lengyel erdőkre is, ahol a fenyvesek ezerhektár-számra pusztulnak. A klímaváltozáshoz való alkalmazkodás az egész kontinensen az erdők kezelésének kulcskérdésévé vált.

Az erdészek segítségével felvehetjük a harcot a klímaválsággal, és megőrizhetjük az egészségünket is: tiszta levegőt és vizet, zaj- és porvédelmet kapunk Fotó: Mirkó István

– A jégkorszakot követően a felmelegedés lassú ütemben, öt-hat ezer év alatt zajlott, amelyhez az őshonos fáink, a bükköseink és a tölgyeseink szépen lassan alkalmazkodni tudtak. Ám ez az éghajlatváltozás olyan gyorsan zajlik, amivel a természet már nem tudja tartani a lépést. Miben rejlik a megoldás?

– A természetben hatalmas erő rejlik: az eltűnő fenyő- és bükkerdők helyét átveszik más, jobban alkalmazkodott életközösségek, például a gyertyános-tölgyesek vagy a cseresek. Vagyis erdő helyett erdő lesz. Ez azonban egy lassú, szinte evolúciós folyamat. A megváltozott klíma miatt viszont az erdőborítás folyamatos fenntartása fontosabb lenne, mint valaha, hiszen ezzel csökkentjük a negatív hatásokat. Az idő azonban ellenünk dolgozik, így be kell segítenünk a természetnek, és gyors választ kell adni a változásokra. Ennek egyik lehetséges iránya, hogy segítjük a fafajok természetes vándorlását.

Olyan fajokat keresünk, amelyeknek vannak déli előfordulásai, amelyek már alkalmazkodtak a nálunk várható körülményekhez.

Törökországban találtunk rá az egyik lehetséges megoldásra, ahonnan kísérletképpen 2,5 tonna magyartölgy-makkot hoztunk haza. Ennek egy részét csemetekertekbe, másik részét állomány alá is elültették, tehát idős erdők alá, figyelve, hogy hogyan és milyen módon viselkedik ez a fafaj, beváltja-e a hozzá fűzött reményeket.