Mráz Ágoston Sámuel: Modern kampány nincs jó közvélemény-kutatás nélkül

Modern kampány nincs jó közvélemény-kutatás nélkül – fogalmazott Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője a tihanyi Tranzit Fesztiválon pénteken.

Forrás: MTI2025. 08. 29. 21:48
Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője az Ígéretek földje - Mire számíthatunk 2026-ban? című vitán a tihanyi Tranzit fesztiválon 2025. augusztus 29-én (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)
A szakember Závecz Tiborral, a ZRI Závecz Research vezetőjével rendezett vitán vett részt, és úgy fogalmazott, hiba lenne 2025 augusztusának végén megjósolni a 2026-os választás eredményét, de a 2022-es választás óta tartó időszak, az európai parlamenti (EP-) választás eredménye alapján, a nyár megnyerése után a Fidesz győzelmének valószínűsége magasabb, mint a Tisza Párté.

Tihany, 2025. augusztus 29. Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője, M. Kovács Róbert moderátor és Závecz Tibor, a ZRI Závecz Research vezetője (b-j) az Ígéretek földje - Mire számíthatunk 2026-ban? című vitán a tihanyi Tranzit fesztiválon 2025. augusztus 29-én. MTI/Vasvári Tamás
Mráz Ágoston Sámuel Závecz Tiborral, a ZRI Závecz Research vezetőjével rendezett vitán vett részt (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

A Nézőpont Intézet vezetője kifejtette: modern kampány nincs jó közvélemény-kutatás nélkül, olyan kutatás nélkül, amely feltárja a valóságot a sokszínűvé vált, a korábbinál sokkal kisebb csoportokra tagozódó társadalomban. 

Ugyanakkor Magyarországon is megjelent, hogy közvélemény-kutatásokat használnak manipulációra

  közölte Mráz Ágoston Sámuel, példaként a 2022-es választást megelőző időszakot említve, amikor elmondása szerint a baloldali közvélemény-kutatók a választók befolyásolásának szándékával hoztak nyilvánosságra eredményeket. Ezek a közvélemény-kutatók azt az érzetet keltették a baloldallal szimpatizáló választókban, hogy a 2022-es választás nyerhető mondta.

Az intézetvezető manipulációs szándékot lát azokban a közvélemény-kutatásokban, amelyek a Tisza Párt esetenként jelentős előnyét mutatják. Azt akarják elérni, hogy a baloldali választópolgárok azt gondolják, csak és kizárólag a Tisza lehet az ellenfele a Fidesznek és képes megverni a kormánypártot.

Mráz Ágoston Sámuel kifejezetten félrevezetőnek tartja azt az álláspontot, amely a kutatásokban magukat biztos pártválasztók válaszai alapján kívánja meghatározni a pártverseny állását. A mintegy 5,5 millió aktív választópolgár közül ez csupán 4 millió véleményét veszi figyelembe. Hozzáfűzte: másfél millióval több választó lesz ott az urnáknál, és ők fogják eldönteni az eredményt.

A szakember hangsúlyozta, hogy léteznek objektív módszerek, melyekkel 10-15 másik kérdés alapján statisztikai eszközökkel igen nagy biztonsággal besorolható, hogy a bizonytalan választó mely politikai csoportba sorolható. Kijelentette:

a Tisza a városokban erős, különösen Budapesten, a kisvárosokban és a falvakban viszont hatalmas a Fidesz előnye.

A községekben rendkívül gyengén áll a Tisza, ezért racionális lépésnek látja, hogy ilyen térségekbe látogat Magyar Péter. Ugyanakkor lehetséges, hogy a Fidesz mellett mozgósítja a választókat az, ha közelről látják a Tisza Párt vezetőjét jegyezte meg Mráz Ágoston Sámuel.

A szakember szavai szerint tény, hogy alacsonyabb a 30 év alattiak körében a Fidesz támogatottsága, de nincs világvége a kormánypárt szempontjából, a fiatalok 30 százaléka szavaz rájuk. A fiatalok vágyának teljesítéséhez, hogy tulajdonossá váljanak, családot tudjanak alapítani, otthont tudjanak teremteni, az Otthon start program minden segítséget megad. Ennél többet egy 15 éve az országot irányító politikai erő nem tud megtenni mondta az intézetvezető.

Závecz Tibor kijelentette, a közvélemény-kutatás nem jóslat, a feladata, hogy feltárja az aktuális helyzetképet, ezzel muníciót ad a politikusoknak, és segíti az embereket abban, hogy elhelyezzék magukat a társadalomban.

A kutató leszögezte, nem lehet a pártpreferencia-méréseket összevetni a későbbi választási eredményekkel, különösen nem a mandátumok eloszlásával. Závecz Tibor hangsúlyozta, a közvélemény-kutatási adatokért mindenkinek a saját cége nevében helyt kell állni. A szakember a magyar politikai élet természetes folyamatának látja, hogy a nulláról induló Tisza Párt néhány hónap múlva 30 százalékot ért el az EP-választáson, majd az erős lendületnek köszönhetően szorossá vált a versenye a Fidesszel, tavaly késő ősszel pedig átfordult a támogatottságuk. Závecz Tibor azt tartja izgalmas kérdésnek, ez miért történhetett meg, a Tisza erősödésének van-e plafonja vagy „a fák az égig nőnek”.

A Fidesznek 2022 és az EP-választás között csökkent a tábora; az az érdekük, hogy visszaépítsék a szavazóbázist kettőről 3 millióra; mindent meg is tesznek ennek érdekében, a kormányzati döntések ezt szolgálják, példa erre az Otthon start program fejtegette. A szakember szerint is felelőtlenség lenne arról beszélgetni, hogy ki nyeri meg a 2026-os választást. A Fidesz és a Tisza Párt mellett a DK-ra, a Mi Hazánkra és az MKKP-re érdemes figyelni. A ZRI Závecz Research adatai alapján egy most rendezett választás listás részét a Tisza Párt nyerné mondta.

Borítókép: Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője az Ígéretek földje – Mire számíthatunk 2026-ban? című vitán a tihanyi Tranzit fesztiválon 2025. augusztus 29-én. (Fotó: MTI / Vasvári Tamás)

 

