Mráz Ágoston Sámuel: Modern kampány nincs jó közvélemény-kutatás nélkül

A szakember Závecz Tiborral, a ZRI Závecz Research vezetőjével rendezett vitán vett részt, és úgy fogalmazott, hiba lenne 2025 augusztusának végén megjósolni a 2026-os választás eredményét, de a 2022-es választás óta tartó időszak, az európai parlamenti (EP-) választás eredménye alapján, a nyár megnyerése után a Fidesz győzelmének valószínűsége magasabb, mint a Tisza Párté.

Mráz Ágoston Sámuel Závecz Tiborral, a ZRI Závecz Research vezetőjével rendezett vitán vett részt (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

A Nézőpont Intézet vezetője kifejtette: modern kampány nincs jó közvélemény-kutatás nélkül, olyan kutatás nélkül, amely feltárja a valóságot a sokszínűvé vált, a korábbinál sokkal kisebb csoportokra tagozódó társadalomban.

Ugyanakkor Magyarországon is megjelent, hogy közvélemény-kutatásokat használnak manipulációra

– közölte Mráz Ágoston Sámuel, példaként a 2022-es választást megelőző időszakot említve, amikor elmondása szerint a baloldali közvélemény-kutatók a választók befolyásolásának szándékával hoztak nyilvánosságra eredményeket. Ezek a közvélemény-kutatók azt az érzetet keltették a baloldallal szimpatizáló választókban, hogy a 2022-es választás nyerhető – mondta.

Az intézetvezető manipulációs szándékot lát azokban a közvélemény-kutatásokban, amelyek a Tisza Párt – esetenként jelentős – előnyét mutatják. Azt akarják elérni, hogy a baloldali választópolgárok azt gondolják, csak és kizárólag a Tisza lehet az ellenfele a Fidesznek és képes megverni a kormánypártot.

Mráz Ágoston Sámuel kifejezetten félrevezetőnek tartja azt az álláspontot, amely a kutatásokban magukat biztos pártválasztók válaszai alapján kívánja meghatározni a pártverseny állását. A mintegy 5,5 millió aktív választópolgár közül ez csupán 4 millió véleményét veszi figyelembe. Hozzáfűzte: másfél millióval több választó lesz ott az urnáknál, és ők fogják eldönteni az eredményt.

A szakember hangsúlyozta, hogy léteznek objektív módszerek, melyekkel 10-15 másik kérdés alapján statisztikai eszközökkel igen nagy biztonsággal besorolható, hogy a bizonytalan választó mely politikai csoportba sorolható. Kijelentette:

a Tisza a városokban erős, különösen Budapesten, a kisvárosokban és a falvakban viszont hatalmas a Fidesz előnye.

A községekben rendkívül gyengén áll a Tisza, ezért racionális lépésnek látja, hogy ilyen térségekbe látogat Magyar Péter. Ugyanakkor lehetséges, hogy a Fidesz mellett mozgósítja a választókat az, ha közelről látják a Tisza Párt vezetőjét – jegyezte meg Mráz Ágoston Sámuel.