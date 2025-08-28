Orbán Viktor: Még 4 nap!

Orbán Viktor csütörtök reggel Facebook-bejegyzésben emlékeztetett arra, hogy hétfőn elindul az Otthon start program. „Startolj rá!” – írta rövid posztjában.

A kormány július végén jelentette be az új lakhatási konstrukciót, amelynek központi eleme a fix, 3 százalékos kamatozású lakáshitel. A program célja, hogy az első lakásukat megszerző fiatalok számára a piacinál jóval kedvezőbb feltételekkel váljon elérhetővé a saját otthon megszerzése.

Hétfőtől már benyújthatók a hitelkérelmek a bankoknál, az ingatlanhirdetésekben pedig a kormányzati logó jelzi majd a programhoz kapcsolódó lehetőségeket.