A csőd szélén tántorog a baloldali vezetésű pécsi önkormányzat, de Majka koncertre azért van pénz

Úszik az adósságban a baloldali vezetésű Pécs önkormányzata, amiért már korábban felvettek egy gigahitelt, most pedig megszorításokra készülnek. Ezzel egy időben Majka-koncertre azért csurran-cseppen 15 millió.

Magyar Nemzet
2025. 08. 26. 10:40
Péterffy Attila polgármester beszédet mond a világörökség részét képező pécsi ókeresztény síremlékeket érintő, csaknem egymilliárd forintos európai uniós és kormányzati támogatással megvalósuló fejlesztési program záróeseményén a pécsi Cella Septichora Látogatóközpontban 2023. november 29-én. MTI/Vasvári Tamás
A pécsi önkormányzat továbbra is a csőd szélén táncol, hiába vettek fel másfél milliárdos hitelt a baloldali városvezetők – írta meg a Bama a városházi forrásaira hivatkozva. A portál emlékeztetett, hogy nyár előtt derült ki, hogy az önkormányzat háza táján súlyos pénzügyi gondok vannak. Már akkor arról beszéltek, hogy 300 millió hiányzik a dolgozók kifizetéséhez, és a sofőrök béremelését sem akarták biztosítani. 

Mivel a csőd Pécsen már kézzel fogható közelségbe került, ezért egy városházi munkaanyag durva megszorításokra utalt. 

Ezek lényege az lenne, hogy szinte minden önkormányzati cégnél visszafognák a költéseket, ennek pedig kézzelfogható következménye, hogy nem lennének rendbe téve a közterületek, csúsztatnák a karbantartási munkákat.

A Bama úgy értesült, hogy még ősz előtt vagy ősz elején szeretnék a kérdést rövidre zárni, és akár rendkívüli közgyűlés összehívásával pontot tenni a megszorításokra, átalakításokra.

Csizmadia Péter fideszes frakcióvezető szerint számos pontot nem tudnak támogatni, ugyanakkor vannak olyan lépések, amiket már korábban meg kellett volna tennie a városvezetésnek, hogy ne jussanak el ide.

 

Majkának azért csurran-cseppen

A baloldali önkormányzatot ugyanakkor nem igazán zavarja, hogy a csőd szélén tántorog és hitelben úszik. Az önkormányzat nagyot álmodott: az ex-DK-s és ex-LMP-s tiszásoknak kedves ózdi előadó, Majka lép fel Pécs város napján. Hazánk egyik legdrágább előadójának, Majkának 15 millió forint csurran-cseppen a város napján.

Borítókép: Péterffy Attila, Pécs polgármestere (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

 

