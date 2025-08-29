Súlyos balesetek bénítják az M5-ös forgalmát

Kamion és három személyautó ütközött össze pénteken dél előtt az M5-ös autópályán Budapest felé, Lajosmizsénél – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) a honlapján.

A felvétel illusztráció (Fotó: Ladóczki Balázs)

A főváros felé áll a forgalom. A járművekben tizenegyen utaztak.

A tájékoztatás szerint mentőhelikopter is érkezett a baleset helyszínére, ahol teljes szélességében lezárták a sztráda érintett oldalát.

Az Útinform azt közölte: Budapest felé áll a forgalom, aki teheti – Lajosmizse és Örkény között – az 5-ös főúton kerüljön.

Az OKF közlése szerint ugyanitt, de a sztráda másik oldalán, Szeged felé szintén baleset történt. Három autó – két személyautó és egy kisteherautó – ráfutásos balesetet szenvedett, tart a műszaki mentés.

