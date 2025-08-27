Rendkívüli

Adóemelés, elvándorlás, vesztes családok: ilyen jövőt hozhat a Tisza-csomag

Szentkirályi Alexandramagyarország kormányaBudapest

Több mint háromezermilliárd forintot tervez elkölteni a kormány Budapesten

Kórházépítés, hídépítés, vasúti korszerűsítések, utak felújítása és építése is szerepel a listán.

Magyar Nemzet
2025. 08. 27. 11:27
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A kormány következő tízéves fejlesztési tervének csak Budapestre szánt összege 3 288 549 512 043 forint – jelentette be közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra. A fővárosi Fidesz–KDNP-frakció vezetője kiemelte: fontos, hogy ez nem a fővárosnak és kerületeknek járó működési támogatások, adóbevételek vagy bármilyen törvény szerint kiutalt pénzek összege.

Ezek csak olyan beruházások és projektek, amelyeket az Orbán-kormány a központi költségvetésből kíván megvalósítani a budapestiek javára.

– Ez a mi ajánlatunk a fővárosnak. Nem üres ígéretek, hadoválás és Facebook-huszárkodás, hanem valódi fejlesztések, amelyek jobbá és élhetőbbé teszik a nemzet fővárosát a budapestieknek. Már csak meg kell szavazni jövő áprilisban – hívta fel a figyelmet a kormánypárti politikus.

A teljesség igénye nélkül csak a százmilliárd forint feletti tervezett építkezések:

  • DBC Dél-budai Centrumkórház fejlesztése: 637 milliárd forint
  • Galvani híd: 480 milliárd forint
  • Kelenföld–Budaörs vasúti vonalszakasz korszerűsítése: 343 milliárd forint
  • M10-es gyorsforgalmi út Budapest–Kesztölc közötti szakaszának fejlesztése: 250 milliárd forint
  • Nagy forgalmú budapesti pályaudvarok felújítása, fejlesztése, korszerűsítése: 246 milliárd forint
  • A 31. számú főút Budapest és Nagykáta között szélesítése, felújítása: 181 milliárd forint
  • Nemzeti Korcsolyázó Központ létesítése: 175 milliárd forint
  • Reptéri gyorsforgalmi út tíz kilométer hosszú, kétszer kétsávos, valamint öt kilométeren kétszer három forgalmi sávos közút építése: 170 milliárd forint
  • Budapest Városliget, Szegedi úti felüljáró fejlesztése: 150 milliárd forint

 

Borítókép: A Galvani híd látványterve (Forrás: Facebook)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felföldi Zoltán
idezojelekTisza Párt

Egy idomított csimpánz gondolatai

Felföldi Zoltán avatarja

A városi íróasztal-szakértők a vidéki problémák beazonosítására is képtelenek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu