Több mint háromezermilliárd forintot tervez elkölteni a kormány Budapesten

A kormány következő tízéves fejlesztési tervének csak Budapestre szánt összege 3 288 549 512 043 forint – jelentette be közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra. A fővárosi Fidesz–KDNP-frakció vezetője kiemelte: fontos, hogy ez nem a fővárosnak és kerületeknek járó működési támogatások, adóbevételek vagy bármilyen törvény szerint kiutalt pénzek összege.
Ezek csak olyan beruházások és projektek, amelyeket az Orbán-kormány a központi költségvetésből kíván megvalósítani a budapestiek javára.
– Ez a mi ajánlatunk a fővárosnak. Nem üres ígéretek, hadoválás és Facebook-huszárkodás, hanem valódi fejlesztések, amelyek jobbá és élhetőbbé teszik a nemzet fővárosát a budapestieknek. Már csak meg kell szavazni jövő áprilisban – hívta fel a figyelmet a kormánypárti politikus.
A teljesség igénye nélkül csak a százmilliárd forint feletti tervezett építkezések:
- DBC Dél-budai Centrumkórház fejlesztése: 637 milliárd forint
- Galvani híd: 480 milliárd forint
- Kelenföld–Budaörs vasúti vonalszakasz korszerűsítése: 343 milliárd forint
- M10-es gyorsforgalmi út Budapest–Kesztölc közötti szakaszának fejlesztése: 250 milliárd forint
- Nagy forgalmú budapesti pályaudvarok felújítása, fejlesztése, korszerűsítése: 246 milliárd forint
- A 31. számú főút Budapest és Nagykáta között szélesítése, felújítása: 181 milliárd forint
- Nemzeti Korcsolyázó Központ létesítése: 175 milliárd forint
- Reptéri gyorsforgalmi út tíz kilométer hosszú, kétszer kétsávos, valamint öt kilométeren kétszer három forgalmi sávos közút építése: 170 milliárd forint
- Budapest Városliget, Szegedi úti felüljáró fejlesztése: 150 milliárd forint