Több mint háromezermilliárd forintot tervez elkölteni a kormány Budapesten

A kormány következő tízéves fejlesztési tervének csak Budapestre szánt összege 3 288 549 512 043 forint – jelentette be közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra. A fővárosi Fidesz–KDNP-frakció vezetője kiemelte: fontos, hogy ez nem a fővárosnak és kerületeknek járó működési támogatások, adóbevételek vagy bármilyen törvény szerint kiutalt pénzek összege.

Ezek csak olyan beruházások és projektek, amelyeket az Orbán-kormány a központi költségvetésből kíván megvalósítani a budapestiek javára.

– Ez a mi ajánlatunk a fővárosnak. Nem üres ígéretek, hadoválás és Facebook-huszárkodás, hanem valódi fejlesztések, amelyek jobbá és élhetőbbé teszik a nemzet fővárosát a budapestieknek. Már csak meg kell szavazni jövő áprilisban – hívta fel a figyelmet a kormánypárti politikus.

A teljesség igénye nélkül csak a százmilliárd forint feletti tervezett építkezések: