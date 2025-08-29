Torlódások az M0-son és a 81-es főúton is

Az Útinform közleménye szerint a 81-es főúton, Sárkeresztesnél a 8-as kilométernél középszigetet építenek. A festési munkálatok miatt napközben a fél útpályát lezárják, így torlódásra és hosszabb menetidőre kell készülni.

Útfestés. Forrás: Nyíregyháza.hu

Az M0-s autóút déli szektorán, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, az M1-es és M7-es autópálya csomópontja között hídjavítást végeznek. A 3-as kilométernél három sávot lezártak, a forgalmat sávelhúzással a kollektor ágra terelik. A személyautók számára a szemközti oldal belső sávját is megnyitották.

Napközben azonban így is állandósulhatnak a torlódások. Az Útinform arra hívta fel a figyelmet, hogy az M1-esen Tatabánya felől érkezőknek a megszokottnál jóval hosszabb menetidővel kell számolniuk.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)