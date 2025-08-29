autópályaforgalomÚtinformm7m1m5közleményfőútautóút

Torlódások az M0-son és a 81-es főúton is

Az M0-s autóút déli szektorán és a 81-es főúton is sávlezárások lassítják a közlekedést, az Útinform figyelmeztetett a napközben kialakuló torlódásokra és a hosszabb menetidőre.

Magyar Nemzet
2025. 08. 29. 6:58
illusztráció Fotó: MTI/Mihádák Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Útinform közleménye szerint a 81-es főúton, Sárkeresztesnél a 8-as kilométernél középszigetet építenek. A festési munkálatok miatt napközben a fél útpályát lezárják, így torlódásra és hosszabb menetidőre kell készülni.

Útfestés. Forrás: Nyíregyháza.hu

Az M0-s autóút déli szektorán, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, az M1-es és M7-es autópálya csomópontja között hídjavítást végeznek. A 3-as kilométernél három sávot lezártak, a forgalmat sávelhúzással a kollektor ágra terelik. A személyautók számára a szemközti oldal belső sávját is megnyitották.

Napközben azonban így is állandósulhatnak a torlódások. Az Útinform arra hívta fel a figyelmet, hogy az M1-esen Tatabánya felől érkezőknek a megszokottnál jóval hosszabb menetidővel kell számolniuk.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekszemét maffiózó

A szemét ukrán maffiózó

Bayer Zsolt avatarja

Ezek a hazaárulók akkor boldogok, amikor bármiféle ártalom, veszteség, baj éri az országot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.