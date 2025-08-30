tanévkezdésEurópai UnióMagyar Péter

Megjöttek az uniós források, és még csak térdre sem kellett borulnunk érte

Két teljesen eltérő ideológia: Magyar Péter szerint csak úgy lehet hazahozni az uniós forrásokat, ha behódolunk Brüsszelnek, míg a kormány ismét megmutatta, hogy ez nem igaz. Rétvári Bence szerint ez annak is bizonyítéka egyben, hogy Brüsszelben csak politikai eszköz a jogos források visszatartása.

Magyar Nemzet
2025. 08. 30. 9:23
Újabb 234 milliárd forint uniós forrás érkezett Magyarországra, a tanév elejére itt van a tanárbéremelés következő fázisához az EU-s rész is, ezt Rétvári Bence államtitkár jelentette be. Leszögezte, hogy a forrás úgy érkezett meg, hogy közben egy picike szuverenitásról se kellett hozzá lemondani – utalva ezzel arra, hogy Magyar Péter korábban kijelentette, ha akarjuk a nekünk járó EU-s pénzeket, akkor be kell hódolnunk Brüsszelnek.

Rétvári Bence felidézte: »A Tisza Párt azzal kampányol, hogy majd hazahozza az EU-s forrásokat. Azt mondják, hogy csak ők képesek erre, csakhogy ezt mi értük el. Most akkor mégsem igaz, amit a Tisza Párt mond, hogy ennek a kormánynak sosem adnának uniós forrást? Kollár Kinga meg azért dolgozik, hogy egy euró se jöjjön, és ezzel ötven kórház felújítását is büszkén akadályozza? Úgy érkezett meg ez a forrás is, hogy nem kellett hozzá se brüsszeli hajbókolás, se szelfiparádé, se egy picike szuverenitásról lemondani«

– szögezte le. 

Válaszokat várnak Brüsszeltől

„Most Brüsszelből nézve Magyarország jogállam vagy sem?” – tette fel a kérdést, azzal indokolva, hogy ezt a forrást megkaptuk, a többit viszont visszatartják. Szerinte érthetetlen, hogy ha mégis jogállam Magyarország, akkor miért nem fizetnek ki mindent? Úgy vélte, 

Brüsszelben a jogállamiságot csak politikai bunkósbotnak használják. Valójában Magyarországot akarják kivéreztetni, hogy így buktassák meg a kormányt.

Az államtitkár kiemelte, minden forrást hazahoz a kormány, és ezért cserébe nem engedi be a migránsokat sem, és a gyerekeket is megvédi a genderaktivistáktól, de még a háborúpártiak közé sem fog beállni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

