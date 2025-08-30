Vasárnap is bőrig ázhatunk ezekben az országrészekben + videó

Északkeleten is befelhősödik az ég. Éjjel, illetve vasárnap is nagyrészt felhős időre számíthatunk, majd délután – főként nyugaton – már határozottabban szakadozhat, gomolyosodhat a felhőzet. Összességében többfelé fordulhat elő eső, zápor, helyenként zivatar felhőszakadással – reggelig nagyobb eséllyel hazánk nyugati kétharmadán.

Vasárnap délelőtt főként a Dunántúlon számíthatunk esőre, záporra, majd délután egyre inkább a Dunától keletre képződnek záporok, zivatarok.

Hajnaltól a Dunántúlon megélénkül, és vasárnap napközben több helyen megerősödik az északnyugatira forduló szél, amelyet néhol viharos lökések is kísérhetnek. Keletebbre inkább csak a zivatarok környezetében lehet erős, ma még viharos lökés.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 23 és 30 fok között valószínű.

