Vasárnap is bőrig ázhatunk ezekben az országrészekben + videó

Európa keleti részén és az Ibériai-félszigeten nyugodtabb, száraz és felhőmentes az időjárás, hiszen e területeken anticiklonális hatások érvényesülnek. Másutt azonban változékonyabb idő uralkodik.
A legtöbb csapadékot a Balti-tengertől Közép-Európán át egészen Olaszországig húzódó frontálzóna okozza, Észak-Olaszországban 135 mm-es csapadékösszeget is regisztráltak.
A front mögött hűvösebb levegő árasztotta el Északnyugat-Európát, arrafelé csak kevéssel 20 fok feletti maximumok jellemzőek, míg a front előterében még 30 és 35 fok közé melegszik fel a levegő.
Vasárnap eső lesz több helyen
Hazánk időjárását is az említett hullámzó frontálzóna alakítja, melynek déli ágáról egy magassági hidegörvény fűződik le, és okoz vasárnap ismét többfelé csapadékot, felhős időt.