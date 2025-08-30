Európahidegfrontidőjárászivatar felhőszakadásfelhőszakadászivatarhidegörvényMagyarországviharcsapadék

Vasárnap is bőrig ázhatunk ezekben az országrészekben + videó

Durva zivatarok is jöhetnek még, és néhol viharos széllökések is lesznek.

Magyar Nemzet
2025. 08. 30. 19:35
Európa keleti részén és az Ibériai-félszigeten nyugodtabb, száraz és felhőmentes az időjárás, hiszen e területeken anticiklonális hatások érvényesülnek. Másutt azonban változékonyabb idő uralkodik.

A legtöbb csapadékot a Balti-tengertől Közép-Európán át egészen Olaszországig húzódó frontálzóna okozza, Észak-Olaszországban 135 mm-es csapadékösszeget is regisztráltak.

A front mögött hűvösebb levegő árasztotta el Északnyugat-Európát, arrafelé csak kevéssel 20 fok feletti maximumok jellemzőek, míg a front előterében még 30 és 35 fok közé melegszik fel a levegő.

Vasárnap eső lesz több helyen

Hazánk időjárását is az említett hullámzó frontálzóna alakítja, melynek déli ágáról egy magassági hidegörvény fűződik le, és okoz vasárnap ismét többfelé csapadékot, felhős időt.

Északkeleten is befelhősödik az ég. Éjjel, illetve vasárnap is nagyrészt felhős időre számíthatunk, majd délután – főként nyugaton – már határozottabban szakadozhat, gomolyosodhat a felhőzet. Összességében többfelé fordulhat elő eső, zápor, helyenként zivatar felhőszakadással – reggelig nagyobb eséllyel hazánk nyugati kétharmadán.

 

Vasárnap délelőtt főként a Dunántúlon számíthatunk esőre, záporra, majd délután egyre inkább a Dunától keletre képződnek záporok, zivatarok.

Hajnaltól a Dunántúlon megélénkül, és vasárnap napközben több helyen megerősödik az északnyugatira forduló szél, amelyet néhol viharos lökések is kísérhetnek. Keletebbre inkább csak a zivatarok környezetében lehet erős, ma még viharos lökés.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 23 és 30 fok között valószínű.

Borítókép: illusztráció (Fotó: Pexels)

