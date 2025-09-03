Meghalt egy kéthónapos csecsemő Budapest VI. kerületében, a Szondi utcában – adta hírül korábban a Magyar Nemzet.
A halott budapesti csecsemő két testvérét is a mentők vitték el a Szondi utcai lakásból
Megszólaltak a szomszédok.
A helyszínre érkező mentők már csak a halál beálltát tudták megállapítani. Az eset tegnap történt, azonban a rendőröket az édesapa csak egy nappal később értesítette, és ő azt állítja, leejtette a gyermeket. A BorsOnline információi szerint a halott csecsemőnek két testvére van. A portálnak a ház egyik lakója azt mondta, hogy a szülőkön semmilyen érzelmeket nem láttak, miközben a mentők próbálták megmenteni a csecsemőt. Kiderült az is, a másik két gyermeket, akik szintén a lakásban voltak, elvitték a mentők, mert nem voltak jó állapotban.
Remélem, elveszik őket a felelőtlen szülőktől
– mondta egy másik szomszéd. További értesülés szerint a halott csecsemő ikertestvérén az alultápláltság jeleit tapasztalták, a hároméves, nagyobb testvére testén pedig kék-zöld foltok voltak.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Józsefvárosi Fidesz: Pikó András lebukott, hogy hazudott a Diószegi utcaiaknak
Kormánytól kapott pénzből ajánlja fel a lakásokat Pikó.
Lázár János is megszólalt az Árpád hídi gázolásról: Gyilkosoknak tekintem őket
A KRESZ mellett a teljes közlekedési szabályrendszert is felülvizsgálják az eset miatt.
Lánczi Tamás az MTA elnökének: Ne engedje magát megfélemlíteni!
A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke a válaszlevelében azt írta Freund Tamásnak, hogy itt az ideje fellépni Fleck Zoltán alkotmányos rendet veszélyeztető nézetei ellen.
Rapid délutáni friss: kevesebb fizetésből drágább üzemanyagot + videó
Három téma, de mindegyik a Tisza Párttal kapcsolatos.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Józsefvárosi Fidesz: Pikó András lebukott, hogy hazudott a Diószegi utcaiaknak
Kormánytól kapott pénzből ajánlja fel a lakásokat Pikó.
Lázár János is megszólalt az Árpád hídi gázolásról: Gyilkosoknak tekintem őket
A KRESZ mellett a teljes közlekedési szabályrendszert is felülvizsgálják az eset miatt.
Lánczi Tamás az MTA elnökének: Ne engedje magát megfélemlíteni!
A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke a válaszlevelében azt írta Freund Tamásnak, hogy itt az ideje fellépni Fleck Zoltán alkotmányos rendet veszélyeztető nézetei ellen.
Rapid délutáni friss: kevesebb fizetésből drágább üzemanyagot + videó
Három téma, de mindegyik a Tisza Párttal kapcsolatos.