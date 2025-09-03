gyermekcsecsemőSzondi utcábanbudapestiikertestvér

A halott budapesti csecsemő két testvérét is a mentők vitték el a Szondi utcai lakásból

Megszólaltak a szomszédok.

Magyar Nemzet
Forrás: BorsOnline2025. 09. 03. 16:27
illusztráció Fotó: MTVA/Róka Dániel Forrás: MTVA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Meghalt egy kéthónapos csecsemő Budapest VI. kerületében, a Szondi utcában – adta hírül korábban a Magyar Nemzet

A helyszínre érkező mentők már csak a halál beálltát tudták megállapítani. Az eset tegnap történt, azonban a rendőröket az édesapa csak egy nappal később értesítette, és ő azt állítja, leejtette a gyermeket. A BorsOnline információi szerint a halott csecsemőnek két testvére van. A portálnak a ház egyik lakója azt mondta, hogy a szülőkön semmilyen érzelmeket nem láttak, miközben a mentők próbálták megmenteni a csecsemőt. Kiderült az is, a másik két gyermeket, akik szintén a lakásban voltak, elvitték a mentők, mert nem voltak jó állapotban. 

Remélem, elveszik őket a felelőtlen szülőktől

– mondta egy másik szomszéd. További értesülés szerint a halott csecsemő ikertestvérén az alultápláltság jeleit tapasztalták, a hároméves, nagyobb testvére testén pedig kék-zöld foltok voltak. 


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekvendégmunkás

Na most légy polkorrekt, tesó

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu