A halott budapesti csecsemő két testvérét is a mentők vitték el a Szondi utcai lakásból

A helyszínre érkező mentők már csak a halál beálltát tudták megállapítani. Az eset tegnap történt, azonban a rendőröket az édesapa csak egy nappal később értesítette, és ő azt állítja, leejtette a gyermeket. A BorsOnline információi szerint a halott csecsemőnek két testvére van. A portálnak a ház egyik lakója azt mondta, hogy a szülőkön semmilyen érzelmeket nem láttak, miközben a mentők próbálták megmenteni a csecsemőt. Kiderült az is, a másik két gyermeket, akik szintén a lakásban voltak, elvitték a mentők, mert nem voltak jó állapotban.

Remélem, elveszik őket a felelőtlen szülőktől

– mondta egy másik szomszéd. További értesülés szerint a halott csecsemő ikertestvérén az alultápláltság jeleit tapasztalták, a hároméves, nagyobb testvére testén pedig kék-zöld foltok voltak.