A keresztény újságíró-szervezetek határozottan kiállnak a zaklatásnak kitett kollégák mellett

Az erőszak minden formáját elutasítva, politikai pártállástól függetlenül közös közleményben állt ki az újságírók mellett pénteken a Protestáns Újságírók Szövetsége és a Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége.

Császár Attilát halálosan megfenyegették a Tisza-rajongók (Forrás: Mandiner)

A két szervezet elnöke, Volf-Nagy Tünde és Szikora József által jegyzett dokumentumban azt írták, aggodalommal figyelik az utóbbi időben – a választások közeledtével – egyre gyakoribbá váló, újságírók ellen irányuló agresszív fellépést.

Politikai pártállástól függetlenül határozottan kiállunk kollégáink mellett, keresztény meggyőződésünk alapján elutasítjuk az erőszak minden formáját. Arra kérünk mindenkit, hogy tartsa tiszteletben az újságírók személyét és tevékenységét

– fogalmaztak a közleményben.

Mint ismeretes, az utóbbi időben megszaporodtak az újságírókkal szembeni inzultusok: Császár Attilát, a közmédia riporterét akasztással fenyegette a Tisza Párt egyik lelkes híve, Ruszin-Szendi Romulusz, az ellenzéki párt prominense a Mandiner újságíróját lökdöste egy rendezvényen, de például a Vas Népe teljes szerkesztőségét is megfenyegette Magyar Péter egyik követője, aki egyenesen kivégzőosztag elé küldené a zsurnalisztákat.

Budai Gyula országgyűlési képviselő, valamint az MTVA is feljelentést tett csoportosan elkövetett garázdaság gyanúja miatt. A két feljelentést egyesítette a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Császár Attila tanúkénti meghallgatása az ügyben már le is zajlott pénteken: a riporter elmondása szerint a nyomozó hatóság gyorsan reagált az M1 stábját ért halálos fenyegetésre.