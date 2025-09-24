A kutyás jelöltet laposra verő fideszes munkára fogná a baloldalt

Kozma a Fidesz politikusa, és Józsefvárosért elsősorban a kerület lakosaként szállt versenybe a többi képviselőjelölttel. Az összetartozás egyértelműen látszik a kerületben, Kozmának az utcán többen is gratuláltak a győzelemhez. A társasházkezelőként és hamarosan képviselőként tevékenykedő Kozma Lajos igazi lokálpatrióta – írja a Metropol.

Kozma Lajos a józsefvárosiakkal osztozik győzelmén

A stábbal gyors ünneplés volt a szeptember 21-i időközi választás után. Kozma Lajos, bár számított a győzelemre, a csapatával együtt az utolsó pillanatig keményen dolgozott. Szerencséjük volt a józsefvárosiaknak, hiszen egy olyan képviselőjelölt volt köztük, aki ezer szálon kötődik a kerülethez.

Büszke vagyok rájuk, igazi józsefvárosi csapat voltunk és maradtunk, folytatjuk a munkát. Biztosak voltunk benne, hogy nyerünk, olyan szeretettel és bizalommal fogadtak minket a körzetben

– nyilatkozta a lapnak Kozma Lajos. Társasházkezelőként több, mint húsz társasház gondját viseli, naponta felveszi a küzdelmet a garázdálkodó drogosokkal és csövesekkel. Épp a napokban vitt el a rendőrség a bejelentésére egy drogelosztó autót, de számos alkalommal tessékelt ki törvényes keretek között drogosokat társasházakból. Nagy segítségére van a kerületi lakosokból szerveződött Kemény Dió nevű csoport is.

A társasházkezelőként és hamarosan képviselőként tevékenykedő Kozma Lajos élete minden szálon Józsefvároshoz kötődik. Fotó: Tumbász Hédi

Politikusként a következő problémákat szeretné megoldani:

Kisajátítási probléma megoldása a Diószegi utca 18. és a Dugonics utca 11. körül. Az állam emberségesebb, korrektebb ajánlatot adott a lakosoknak, mint Józsefváros önkormányzata.

Drogkérdés: véleménye szerint az eladást kell megszüntetni, hogy a probléma gyökerét megoldják.

Hajléktalankérdés: felzárkóztatná a hajléktalanokat a többségi társadalomhoz.

Utca takarítása: az eddig felsorolt problémákból fakadóan a köztisztaság is romlott, a gépesített megoldás mellett a kukák visszaszerelésén is dolgozna.

Közterület-felügyelet; úgy gondolja, megoldás lenne a kamerarendszer felállítása, a rendőrök megbecsültsége ösztöndíjprogrammal, szolgálati lakással, hogy itt maradjanak a kerületben, emellett az állomány létszámának megduplázását is szorgalmazza.

Társasházak támogatása, felújítása: a régi bérházak több mint százévesek, a panellakások is komoly felújításra szorulnak.

Mozgássérültrámpa felállítása, szeretné a testületi ülésen ezt is előterjeszteni.

Kozma Lajosnak nem csupán közfeladata, hanem szívügye is Józsefváros rendbe tétele. A VIII. kerületben született, ott is keresztelték, a kerület orvosi rendelőjében fedezték fel épp időben a rákbetegségét, gyermekeit is Józsefvárosban keresztelték, még az urnahelye is ebben a kerületben van. Véleménye szerint így lehet a legjobban egy kerületért tenni: alulról szerveződve, lakosként, a helyieket ismerve.