A kutyás jelöltet laposra verő fideszes munkára fogná a baloldalt

Elsöprő siker volt a Fidesz–KDNP képviselőjelöltjének megválasztása az időközi választáson. Kozma Lajos leendő önkormányzati képviselő, aki minden szálon kötődik Józsefvároshoz, több mint 52 százalékkal nyerte meg a választást.

Forrás: Metropol2025. 09. 24. 7:15
Kozma a Fidesz politikusa, és Józsefvárosért elsősorban a kerület lakosaként szállt versenybe a többi képviselőjelölttel. Az összetartozás egyértelműen látszik a kerületben, Kozmának az utcán többen is gratuláltak a győzelemhez. A társasházkezelőként és hamarosan képviselőként tevékenykedő Kozma Lajos igazi lokálpatrióta – írja a Metropol.

 

Kozma Lajos a józsefvárosiakkal osztozik győzelmén

A stábbal gyors ünneplés volt a szeptember 21-i időközi választás után. Kozma Lajos, bár számított a győzelemre, a csapatával együtt az utolsó pillanatig keményen dolgozott. Szerencséjük volt a józsefvárosiaknak, hiszen egy olyan képviselőjelölt volt köztük, aki ezer szálon kötődik a kerülethez.

Büszke vagyok rájuk, igazi józsefvárosi csapat voltunk és maradtunk, folytatjuk a munkát. Biztosak voltunk benne, hogy nyerünk, olyan szeretettel és bizalommal fogadtak minket a körzetben

– nyilatkozta a lapnak Kozma Lajos. Társasházkezelőként több, mint húsz társasház gondját viseli, naponta felveszi a küzdelmet a garázdálkodó drogosokkal és csövesekkel. Épp a napokban vitt el a rendőrség a bejelentésére egy drogelosztó autót, de számos alkalommal tessékelt ki törvényes keretek között drogosokat társasházakból. Nagy segítségére van a kerületi lakosokból szerveződött Kemény Dió nevű csoport is.

20250807 Budapest Sajtótájékoztató, drogosok költöztek a Stáhly u 5. szám alatti házba. MW Bulvár képen: Kozma Lajos józsefvárosi Fidesz-KDNP képviselőjelölt, Lehoczki Ádám fővárosi képviselő, Egry Attila, a Fidesz-KDNP józsefvárosi képviselője
A társasházkezelőként és hamarosan képviselőként tevékenykedő Kozma Lajos élete minden szálon Józsefvároshoz kötődik. Fotó: Tumbász Hédi

Politikusként a következő problémákat szeretné megoldani:

  • Kisajátítási probléma megoldása a Diószegi utca 18. és a Dugonics utca 11. körül. Az állam emberségesebb, korrektebb ajánlatot adott a lakosoknak, mint Józsefváros önkormányzata.
  • Drogkérdés: véleménye szerint az eladást kell megszüntetni, hogy a probléma gyökerét megoldják.
  • Hajléktalankérdés: felzárkóztatná a hajléktalanokat a többségi társadalomhoz.
  • Utca takarítása: az eddig felsorolt problémákból fakadóan a köztisztaság is romlott, a gépesített megoldás mellett a kukák visszaszerelésén is dolgozna.
  • Közterület-felügyelet; úgy gondolja, megoldás lenne a kamerarendszer felállítása, a rendőrök megbecsültsége ösztöndíjprogrammal, szolgálati lakással, hogy itt maradjanak a kerületben, emellett az állomány létszámának megduplázását is szorgalmazza.
  • Társasházak támogatása, felújítása: a régi bérházak több mint százévesek, a panellakások is komoly felújításra szorulnak.
  • Mozgássérültrámpa felállítása, szeretné a testületi ülésen ezt is előterjeszteni.

Kozma Lajosnak nem csupán közfeladata, hanem szívügye is Józsefváros rendbe tétele. A VIII. kerületben született, ott is keresztelték, a kerület orvosi rendelőjében fedezték fel épp időben a rákbetegségét, gyermekeit is Józsefvárosban keresztelték, még az urnahelye is ebben a kerületben van. Véleménye szerint így lehet a legjobban egy kerületért tenni: alulról szerveződve, lakosként, a helyieket ismerve.

Méltatlannak érzi, hogy a kerület baloldali vezetése sokszor hergeléssel, a lakosok semmibevételével viszonyul a józsefvárosiakhoz. Korábban a baloldaliak azzal is megvádolták őt, hogy fizeti a lakosokat azért, hogy rá szavazzanak.

Ez a vád minden valóságot nélkülöző rágalom, a baloldal trükként bedobja rendszeresen a választások előtt. Több szempontból felháborító, legfőképpen azért, mert a józsefvárosi embereket is lenézik azzal, hogy szerintük ők megvásárolhatók. Valójában jó a közösség, becsületesek, egyenesek. Gyönyörű élettörténetek is vannak, ez egy óriási, színes közösség. Ők is megadták a bizalmat, köztük olyanok is, akik gyermekkorom óta ismernek. Tudják, hogy én tíz év múlva is itt leszek

 – fogalmazott a Metropolnak Kozma Lajos. A képviselő helyismerete, tevékeny élete és a kerületiekkel való kapcsolata mind azt sugallják, hogy az időközi választás pozitív változást hozhat a kerületben.

Józsefvárosban kritikán aluli a jelenlegi városvezetés. Emiatt azon dolgozunk, hogy kikényszerítsük Pikó András polgármesterékből, hogy végre ők is dolgozzanak. Tiszteljék meg a józsefvárosiakat azzal, hogy visszaadják a tiszta utcákat, megoldják az ellátatlan hajléktalanok problémáját, javítanak a közbiztonságon és fejlesztik a kerületet legalább olyan mértékben, ahogy ezt tette Kocsis Máté és Sára Botond korábban

– zárja a gondolatait Kozma Lajos. 

 

Borítókép: Kozma Lajos józsefvárosi Fidesz–KDNP-s képviselő (Fotó: Tumbász Hédi)

 

