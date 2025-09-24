A GVH megvizsgálja, mi az oka annak, hogy egy elsős kisiskolás évkezdése akár százezer forintos kiadással is járhat

– Az elmúlt években meglehetősen sokat foglalkozott az inflációval, a bolti árakkal. Talán többet is, mint amennyit egy versenyhatósági elnöktől alapjáraton el lehetne várni.

– Ennek az az oka, hogy évek óta nincsen – mint mondta – alapjárat. Covid, aszály, háború, energiaválság – mind-mind olyan tényező, amely alapvetően befolyásolta, hogy a fogyasztók mennyiért vásárolhatják meg az alapvető cikkeket a boltokban. Ráadásul a hazai inflációt bizonyos időszakban egyes kiskereskedelmi szereplők profitéhsége is hajtotta. Ezt onnan tudjuk, hogy megvizsgáltuk, kimutattuk. Ki ne emlékezne a négyezer forintos trappista sajt időszakára: azokban a hónapokban egyes tejtermékekre a korábbi bruttó árrésbe épített nyereség ötszörösét tették rá a boltláncok. A kiskereskedelem fokozott versenyhatósági ellenőrzése azóta is tart, ahogy ma is él olyan kormányzati intézkedés, amely az árak megfékezését szolgálja.

– Maradjunk is ez utóbbinál! A kormány a közelmúltban jelentette be, hogy három hónappal meghosszabbítja az árrésszabályozást, vagyis számos keresett élelmiszerre és drogériai termékre csak meghatározott profitot tehetnek rá a boltok. Hogyan értékeli az intézkedést, miképpen hat az a versenyre?

– Verseny van, az árazás szabad. A meghatározott keretek között a multinacionális kiskereskedelmi láncok olyan árakat alkalmaznak az érintett termékeknél, amilyet csak akarnak. S lehetőségük nyílik arra, hogy megversenyeztessék a beszállítókat vagy éppen hatékonyabbá, gazdaságosabbá tegyék saját működésüket, így válva nyereségesebbé. Nem akarom persze elbagatellizálni a dolgot, az árréscsökkentés következtében származhat veszteségük a boltláncoknak. De a kiskereskedelem legnagyobb szereplői az elmúlt évek üzleti adatai és versenyhatóság tapasztalatai alapján egészen biztosan nem szorulnak sajnálatra.

– Milyen adatokra és milyen tapasztalatokra gondol?

– A piaci viszonyokról elég annyi, hogy a kiskereskedelem tavaly 8600 milliárd forintos forgalmat bonyolított le, az érték idén biztosan nőni fog, ráadásul az ágazat majdnem háromnegyed részben a nagy nemzetközi élelmiszer-kereskedelmi láncok kezében van.