A médiaszövetség szerint Magyar Péteréktől védeni kell az újságírókat

Felszólítják Magyar Péteréket, hogy hagyjanak fel a munkájukat végző kollégák elleni hergeléssel – jelentette ki a Magyar Nemzeti Médiaszövetség, miután a Tisza Párt elnöke több alkalommal nyilvánosan inzultált újságírókat.

A Hír TV beszámolója szerint az utóbbi időszakban egyre durvább jelenetek zajlanak a Tisza Párt rendezvényein. Magyar Péter nyilvánosan gúnyolódik az újságírókkal, sértő kijelentésekkel illeti őket, többször propagandistának nevezte a kérdező riportereket. A zalaegerszegi fórumán például egy női tudósítót azzal próbált megalázni, hogy szerinte ötmilliós fizetése van, majd hívei drónnal követték. Egy kiszivárgott felvételen arról is beszélt, hogy a Hír TV munkatársait a Dunába lökné. A Hír TV riporterét oroszul is fenyegette, egy Mandiner-munkatársat pedig a hívei inzultáltak, amikor az kérdezni próbált.

Gazsó L. Ferenc, a Magyar Nemzeti Médiaszövetség elnökségi tagja a Hír TV-nek nyilatkozva elmondta, hogy a tiszás rendezvényeken tapasztalt verbális és fizikai atrocitások miatt szükség van a rendőri jelenlét fokozására, hogy az újságírók félelemmentesen végezhessék munkájukat. Hangsúlyozta, hogy a Médiaszövetség minden magyar újságíró érdekeit képviseli, és fontosnak tartja, hogy más hivatásrendi szervezetek is felhívják a figyelmet a politikai rendezvényeken előforduló agresszió veszélyeire.

Először közleményünkben felemeltük a szavunkat, hogy a Tisza Párt és személyesen Magyar Péter fékezze meg azokat az indulatokat, amelyek az újságírók munkája ellen irányulnak

– tette hozzá, kiemelve azt is, hogy ez nem vált be.

Ahogyan azt már korábban is megírtuk, a Magyar Nemzeti Médiaszövetség szerint az újságírók munkája alapvető a demokratikus működésben. A szervezet emlékeztetett arra, hogy az Európai Unió 2024 áprilisában elfogadott Médiaszabadság Rendelete kiemelten kezeli az újságírók védelmét, és kötelezi a tagállamokat, hogy hozzanak létre megfelelően célzott nemzeti intézkedéseket a fenyegetések és zaklatások ellen.

A médiaszövetség kiemelte: fontos felülvizsgálni a magyar jogrendszeren belül, milyen jogszabály-módosításokkal lehetne fokozni az újságírók védelmét, akár a büntetőjogon belül kiterjesztve az újságírók speciális csoportjára a védelmet, vagy szigorúbb szankciókat alkalmazva a zaklatás vagy fenyegetés esetén, ha az a sajtószabadság gyakorlását akadályozza.