Rapid extra: Orbán Viktor nézőpontja – A merényletkultúra importálása

Mráz Ágoston Sámuel és Néző László azzal kezdték adásunkat, hogy a nyarat a Fidesz nyerte, a közvéleménykutatások is ezt bizonyítják, így a Nézőpont Intézet felmérése is. Az igazgató azt is hozzátette, azok a cégek sem tudtak nagy eredményeket felmutatni, amelyek a Tisza Pártnak kedveznek. Véleménye szerint ez azért is alakulhatott így, mert az emberek azt várták, hogy Magyar Péter bemutatja a tiszás jelölteket, de erre sem került sor, mint ahogy arra sem, hogy a Tisza-vezére bemutatta volna győzelmi tervét.

Magyar Péter beszédei is olyanok voltak, hogy azokról másnap már nem beszélt senki, vagyis a közbeszédet nem tudta irányítani.

Ezzel szemben a miniszterelnök ma reggeli rádióinterjújában is hosszan elemezte azt, hogy milyen intézkedéseket vezettek be, ilyen az Otthon start program is – tette hozzá az igazgató.

Azt is elemezték műsorunkban, hogy milyen társadalmi rétegeket érintene negatívan a Tisza-adó, amelyről ma reggel szintén hosszasan beszélt a miniszterelnök, aki úgy vélekedett, hogy

Magyarország még nincs olyan gazdasági helyzetben, hogy adót lehessen emelni, ugyanis mi, magyarok azt szeretjük, ha tiszteletben tartják a vagyonunkat, a fizetésünket és a magánéletünket.

Mráz Ágoston Sámuel szerint a bizalom lesz a fontos a választói döntésben, hogy az állampolgárok kinek hiszik el, hogy jobbá teheti hazánkat. Mint fogalmazott, a magyar választók DNS-ébe beleégett, hogy Gyurcsányék mennyire visszaéltek a a bizalmukkal.