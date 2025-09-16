BRFKszerepjátékrendőregyenruhábanbilincsletartóztatás

Rendőrjelmezben pózolt a Nyugati téren, súlyos bírság lett a szerepjáték vége + videó

Egyenruhában pózolt a metró peronján a Nyugati téri metróállomáson J. Tamás, aki soha életében nem volt rendőr. Mégis annyira beleélte magát a szerepbe, hogy készségesen válaszolgatott a járókelők kérdéseire.

Magyar Nemzet
Forrás: BRFK2025. 09. 16. 12:08
Hitetlenkedve nézték a bámészkodók, hogy mi zajlik szeptember 13-án a Nyugati téri metróállomáson. Ha valaki netán azt gondolta, filmforgatásba csöppent, nem járt messze az igazságtól, hiszen J. Tamás – saját állítása szerint – tényleg egy forgatásról érkezett: egy ismerős hölgy lakásán készült pár felvétel róla, méghozzá rendőregyenruhában – írta közösségi oldalán a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK).

A forgatás végeztével azonban a szerepben maradt férfi nem a ruháját cserélte le, hanem a közönségét: a peronon maradt rendőregyenruhában, mintha munkába igyekezne. Csakhogy nem a rendőrségre tartott, hiszen soha nem volt rendőr. Ez azonban a járókelőknek nem tűnt fel, főleg, hogy az álzsaru készségesen válaszolgatott a kérdéseikre.

Egészen addig, amíg 

egy éles szemű, rendőri pályára készülő, 16 éves gimnazista észre nem vette a hiányzó jelvényszámot.

A fiatal jelezte a gyanús esetet, és a döbbent utasok szeme láttára az igazi rendőrök bilincsbe verték a „látszólagos kollégát”.

A BRFK VI. Kerületi Rendőrkapitánysága 

104 ezer forintos bírságot szabott ki J. Tamásra jogosulatlan címhasználat miatt.

Borítókép: Az önjelőlt rendőr lebukás után (Forrás: Budapesti Rendőr-főkapitányság)

Az elfogásról videó is készült:


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

