„Átver a Tisza” – itt a legújabb kampányvideó a Tisza-adó tervéről

A Tisza Párt el akarja titkolni, hogy mit tervez. Nem akarják, hogy tudjál róla. Nem akarják, hogy ez a videó eljusson hozzád vagy ismerőseidhez – írta a Nemzeti Ellenállás Mozgalom, amely Kötcsén indította el kampányát, hogy lerántsa a leplet a párt valódi, elhallgatni próbált adóterveiről. Hangsúlyozták,

Magyar Péterék eltitkolnák adóterveiket a választók elől,

céljuk pedig, hogy mindenkihez eljussanak Magyar Péterék többkulcsos adó bevezetésével kapcsolatos tervei és Tarr Zoltán szavai, miszerint: „választást kell nyerni és utána mindent lehet”.

A mozgalom egy kalkulátort is létrehozott, így a tisza-ado.hu elnevezésű honlapon bárki kiszámolhatja, mennyit venne el tőle a Tisza-adó. Legújabb kampányvideójukat itt lehet megnézni: