Rendkívüli

Meghalt a fiatal színésznő, Koós Boglárka

Nemzeti Ellenállás MozgalomTarr ZoltánMagyar Péterékkampányadóemelés

„Átver a Tisza” – itt a legújabb kampányvideó a Tisza-adó tervéről

Tisza-adó kalkulátort is létrehozott a Nemzeti Ellenállás Mozgalom, hogy bárki kiszámolhassa, mennyit venne el tőle a párt adóterve. Legújabb videójukban leleplezik az átverést, amivel Magyar Péterék próbálkoznak.

Magyar Nemzet
2025. 09. 07. 11:18
A Tisza Párt el akarja titkolni, hogy mit tervez. Nem akarják, hogy tudjál róla. Nem akarják, hogy ez a videó eljusson hozzád vagy ismerőseidhez – írta a Nemzeti Ellenállás Mozgalom, amely Kötcsén indította el kampányát, hogy lerántsa a leplet a párt valódi, elhallgatni próbált adóterveiről. Hangsúlyozták, 

Magyar Péterék eltitkolnák adóterveiket a választók elől, 

céljuk pedig, hogy mindenkihez eljussanak Magyar Péterék többkulcsos adó bevezetésével kapcsolatos tervei és Tarr Zoltán szavai, miszerint: „választást kell nyerni és utána mindent lehet”.

A mozgalom egy kalkulátort is létrehozott, így a tisza-ado.hu elnevezésű honlapon bárki kiszámolhatja, mennyit venne el tőle a Tisza-adó. Legújabb kampányvideójukat itt lehet megnézni: 

