„Örömmel jelentjük be az együttműködést a Belügyminisztérium és az MCC között” – írta Maruzsa Zoltán Facebook-bejegyzésében, majd hozzátette:

„Az MCC tehetséggondozó programjai és átfogó képzései még több fiatalhoz juthatnak el, ezzel lehetőséget adva tudásuk bővítésére, világlátásuk szélesítésére és képességeik kibontakoztatására.

Együtt dolgozunk azért, hogy a magyar fiatalok a lehető legmagasabb színvonalú oktatásban részesülhessenek és a nemzetért tenni tudó és tenni akaró fiatalokká váljanak!” – hangsúlyozta az államtitkár.