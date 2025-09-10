Rendkívüli

Az OTP és más piaci szereplők az Alkotmánybírósághoz fordultak a kamatstoprendelet miatt

A panasztevők szeretnék, hogy a rendeletet minősítsék alaptörvénybe ütközőnek.

Forrás: MTI2025. 09. 10. 21:33
Alkotmányjogi panaszt terjesztett az Alkotmánybíróság elé az OTP Bank és több más piaci szereplő, az úgynevezett kamatstoprendelet módosítása miatt – közölte a bank. A panaszt benyújtók szerint a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi törvény veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 2021-es rendelet és annak 2025. május 26-i módosítása a magánjogi jogviszonyokba alkotmányossági megalapozottság nélkül utólag, szükségtelenül és aránytalanul avatkozik be.

Az OTP egyben azt kérelmezte, hogy mivel a benyújtott alkotmányjogi panasz szorosan kapcsolódik a 2025. május 30-án a 782/2021. (XII.24.) Kormányrendelet és annak 374/2024-es módosításával kapcsolatban benyújtott beadványához, ezért azokat az Alkotmánybíróság egyesített eljárásban kezelje.

A kérelmezők azt kérik az Alkotmánybíróságtól, hogy állapítsa meg a kormányrendelet rendelkezéseinek, illetve ismételt meghosszabbításainak az alaptörvénybe ütközését.

 

