Az OTP és más piaci szereplők az Alkotmánybírósághoz fordultak a kamatstoprendelet miatt

Alkotmányjogi panaszt terjesztett az Alkotmánybíróság elé az OTP Bank és több más piaci szereplő, az úgynevezett kamatstoprendelet módosítása miatt – közölte a bank. A panaszt benyújtók szerint a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi törvény veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 2021-es rendelet és annak 2025. május 26-i módosítása a magánjogi jogviszonyokba alkotmányossági megalapozottság nélkül utólag, szükségtelenül és aránytalanul avatkozik be.

Az OTP egyben azt kérelmezte, hogy mivel a benyújtott alkotmányjogi panasz szorosan kapcsolódik a 2025. május 30-án a 782/2021. (XII.24.) Kormányrendelet és annak 374/2024-es módosításával kapcsolatban benyújtott beadványához, ezért azokat az Alkotmánybíróság egyesített eljárásban kezelje.