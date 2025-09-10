Az Otthon start program az egész országot mozgásba hozza, több ezer családi ház építése indulhat meg hónapokon belül – számolt be Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a közösségi oldalán, szerdán.

Építkezések indulnak el országszerte az Otthon start program hatására

„Több mint egy tucat polgármesterrel egyeztettünk Dukai Miklós államtitkárrral a fix 3 százalékos hitelről, annak hatásairól, a program által nyújtott lehetőségekről. Az eseményen Kozármislenytől Mezőtúrig, Alsómocsoládtól Kemecséig szinte egytől egyig arról számoltak be a településvezetők, hogy a program indulása óta lakásfejlesztők, vállalkozók és építési telket kereső fiatalok fordulnak hozzájuk, mert a program nyújtotta lehetőségek miatt fejleszteni, építkezni szeretnének” – foglalta össze a keddi egyeztetés eredményeit bejegyzésében Panyi Miklós.

Azt írta:

vannak olyan városok, ahol több, 4-8-12 lakásos társasház építése indulhat a következő időszakban, de volt olyan település is, ahol több tucat családi ház építése kezdődhet el.

Sok helyen már meglévő építési engedéllyel rendelkező beruházók keresték fel a településvezetőket, akik most a program hatására elindítják a tervezett fejlesztéseiket.

A vidéki lakások iránt is jelentősen nőtt a kereslet

A friss ingatlankeresési adatok is alátámasztják, hogy vidéken a nagyvárosokéval közel azonos mértékben nőtt meg az ingatlanok iránti érdeklődés. A településvezetők ezt teljes mértékben visszaigazolták – jegyezte meg. Hozzátette:

Mozgásba lendül az ország, országszerte több ezer családi ház építése indulhat el. Fontos, hogy az önkormányzatok építési telkek biztosításával, az engedélyezési folyamatban nyújtott támogató magatartással segítsék a programot.

Mint írja: a településvezetők nagy lehetőséget látnak a programban, mind a helyi kisvállalkozások megerősödése, mind a fiatalok és családosok lakhatási lehetőségeinek kibővítése tekintetében. A fix 3 százalékos hitel segítséget ad az alacsonyabb végzettségű helyi munkaerő alkalmazásában, a helyi foglalkoztatási mutatók javításában. Sok ezer munkahely jön létre vidéken is, sok ezer családnak munkát és bevételt biztosítva.