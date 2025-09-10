Rendkívüli

Donald Tusk: Lengyelország kérte a NATO-szerződés 4. cikkének alkalmazását

Az Otthon start program az egész országot mozgásba hozza

Az Otthon start program indulása óta megnőtt az érdeklődés az építkezés iránt. Lakásfejlesztők, vállalkozók és építési telket kereső fiatalok keresik meg a polgármestereket országszerte, mert a program nyújtotta lehetőségek miatt fejleszteni, építkezni szeretnének. Vannak városok, ahol több, 4-8-12 lakásos társasház építése indulhat a következő időszakban, de volt olyan település is, ahol több tucat családi ház építése kezdődhet el az Otthon start program hatására.

Az Otthon start program az egész országot mozgásba hozza, több ezer családi ház építése indulhat meg hónapokon belül – számolt be Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a közösségi oldalán, szerdán.

Otthon Start program
Az Otthon start program miatt sokan kezdenének fejlesztésbe (Forrás: Facebook/Panyi Miklós)

Építkezések indulnak el országszerte az Otthon start program hatására

„Több mint egy tucat polgármesterrel egyeztettünk Dukai Miklós  államtitkárrral a fix 3 százalékos hitelről, annak hatásairól, a program által nyújtott lehetőségekről. Az eseményen Kozármislenytől Mezőtúrig, Alsómocsoládtól Kemecséig szinte egytől egyig arról számoltak be a településvezetők, hogy a program indulása óta lakásfejlesztők, vállalkozók és építési telket kereső fiatalok fordulnak hozzájuk, mert a program nyújtotta lehetőségek miatt fejleszteni, építkezni szeretnének” – foglalta össze a keddi egyeztetés eredményeit bejegyzésében Panyi Miklós.

Azt írta: 

vannak olyan városok, ahol több, 4-8-12 lakásos társasház építése indulhat a következő időszakban, de volt olyan település is, ahol több tucat családi ház építése kezdődhet el.

Sok helyen már meglévő építési engedéllyel rendelkező beruházók keresték fel a településvezetőket, akik most a program hatására elindítják a tervezett fejlesztéseiket.

A vidéki lakások iránt is jelentősen nőtt a kereslet

A friss ingatlankeresési adatok is alátámasztják, hogy vidéken a nagyvárosokéval közel azonos mértékben nőtt meg az ingatlanok iránti érdeklődés. A településvezetők ezt teljes mértékben visszaigazolták – jegyezte meg. Hozzátette:

Mozgásba lendül az ország, országszerte több ezer családi ház építése indulhat el. Fontos, hogy az önkormányzatok építési telkek biztosításával, az engedélyezési folyamatban nyújtott támogató magatartással segítsék a programot.

Mint írja: a településvezetők nagy lehetőséget látnak a programban, mind a helyi kisvállalkozások megerősödése, mind a fiatalok és családosok lakhatási lehetőségeinek kibővítése tekintetében. A fix 3 százalékos hitel segítséget ad az alacsonyabb végzettségű helyi munkaerő alkalmazásában, a helyi foglalkoztatási mutatók javításában. Sok ezer munkahely jön létre vidéken is, sok ezer családnak munkát és bevételt biztosítva.

A program nemcsak arra lehetőség, hogy a fiatalokat helyben tartsa, hanem arra is, hogy a szülőföldjüket elhagyó fiatalokat hazacsábítsa. Sok település abban gondolkodik, hogy az Otthon start programban résztvevők számára további kedvezményeket biztosítson, erősítve a program által nyújtott lehetőségeket. Az államtitkár úgy véli: a program népszerűsítése érdekében sok hasonló egyeztetésre lesz még szükség az önkormányzatokkal, akik fontos partnerei és támogatói lehetnek a fix 3 százalékos program eredményes végrehajtásának.

