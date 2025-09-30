Azt hitték, az eltűnt tizennégy éves Zsanettet találták meg, amikor a Malom Központból érkezett a segélyhívás

Kedden azonban, amikor egy segélyhívás érkezett a kecskeméti Malom Központból, azt remélték, Horváth Zsanett Irmáról lehet szó, aki pénteken, azaz szeptember 16-án nem ment haza iskola után. Az eltűnt lány édesanyját megkereste a portál, így ő részletesebben is beszámolt az esetről. Azt mondta, kedden, azaz ma értesítették őket, hogy lányukat, Zsanettet megtalálhatták a kecskeméti Malom Központban, amelyről bejelentés is érkezett a rendőrségre, emiatt elindultak a rendőrségre.