Így üvöltözött Magyar Péter, miután pert vesztett + videó

  Azt hitték, az eltűnt tizennégy éves Zsanettet találták meg, amikor a Malom Központból érkezett a segélyhívás
Azt hitték, az eltűnt tizennégy éves Zsanettet találták meg, amikor a Malom Központból érkezett a segélyhívás

Azonnal indultak a szülők a helyszínre.

Magyar Nemzet
2025. 09. 30. 17:57
A Malom Kereskedelmi, Pénzügyi és Szórakoztató Központ Kecskeméten Fotó: Szigetváry Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztőség
Egy 14 éves lány eltűnése tartja lázban a szabadszállásiakat. A 14 éves Zsanettet négy nappal ezelőtt látták utoljára iskola után, azóta nem adott magáról életjelet – adta hírül a Baon. 

Kedden azonban, amikor egy segélyhívás érkezett a kecskeméti Malom Központból, azt remélték, Horváth Zsanett Irmáról lehet szó, aki pénteken, azaz szeptember 16-án nem ment haza iskola után. Az eltűnt lány édesanyját megkereste a portál, így ő részletesebben is beszámolt az esetről. Azt mondta, kedden, azaz ma értesítették őket, hogy lányukat, Zsanettet megtalálhatták a kecskeméti Malom Központban, amelyről bejelentés is érkezett a rendőrségre, emiatt elindultak a rendőrségre. 

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság a portállal közölte, valóban érkezett hozzájuk megkeresés az ügyben. A további részleteket a Baon cikkében olvashatja. 


