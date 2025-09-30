Egy 14 éves lány eltűnése tartja lázban a szabadszállásiakat. A 14 éves Zsanettet négy nappal ezelőtt látták utoljára iskola után, azóta nem adott magáról életjelet – adta hírül a Baon.
Azt hitték, az eltűnt tizennégy éves Zsanettet találták meg, amikor a Malom Központból érkezett a segélyhívás
Azonnal indultak a szülők a helyszínre.
Kedden azonban, amikor egy segélyhívás érkezett a kecskeméti Malom Központból, azt remélték, Horváth Zsanett Irmáról lehet szó, aki pénteken, azaz szeptember 16-án nem ment haza iskola után. Az eltűnt lány édesanyját megkereste a portál, így ő részletesebben is beszámolt az esetről. Azt mondta, kedden, azaz ma értesítették őket, hogy lányukat, Zsanettet megtalálhatták a kecskeméti Malom Központban, amelyről bejelentés is érkezett a rendőrségre, emiatt elindultak a rendőrségre.
További Belföld híreink
A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság a portállal közölte, valóban érkezett hozzájuk megkeresés az ügyben. A további részleteket a Baon cikkében olvashatja.
További Belföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Hadházy Ákost és bandáját imával várták a Ferenciek terén
A balos politikus párszáz tüntetője beszorult a metrólejáró környékére, azt ígérik, eltűnnek végre a templomtól.
Rapid délutáni friss – Gyerekesen hisztizik és toporzékol Magyar Péter +videó
Több aktuális témával készült a Rapid adásába Kreft-Horváth Márk, a Magyar Nemzet újságírója és Kis Ferenc, a Mediaworks főmunkatársa.
Az éj leple alatt kopogtat be a balatoni házakba a szőke takarófantom
Fura dolgot kér a helyiektől.
Így üvöltözött Magyar Péter, miután pert vesztett + videó
A Tisza Párt elnöke diktatúrázott egy jóízűt.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Hadházy Ákost és bandáját imával várták a Ferenciek terén
A balos politikus párszáz tüntetője beszorult a metrólejáró környékére, azt ígérik, eltűnnek végre a templomtól.
Rapid délutáni friss – Gyerekesen hisztizik és toporzékol Magyar Péter +videó
Több aktuális témával készült a Rapid adásába Kreft-Horváth Márk, a Magyar Nemzet újságírója és Kis Ferenc, a Mediaworks főmunkatársa.
Az éj leple alatt kopogtat be a balatoni házakba a szőke takarófantom
Fura dolgot kér a helyiektől.
Így üvöltözött Magyar Péter, miután pert vesztett + videó
A Tisza Párt elnöke diktatúrázott egy jóízűt.