Sokkoló adat: pusztító szokás terjed a fiatalok körében, egészségügyi krízis fenyeget

A szakemberek sokáig a dohányzást tartották a lehető legkárosabb szokásnak, ám ezt idővel felváltotta a túl sok ülés, mára pedig a gaming, vagyis a videójáték-függőség foglalja el az első helyet a listán. 2019 óta tanulmányozzák ezt az új, de annál gyorsabban és negatívabban ható szokást a hozzáértők, ami leginkább a fiatal fiúkra jelent veszélyt. Az Index összeállítása szerint a problémát fontos komolyan venni, ha nem akarunk nyílegyenesen belerohanni egy mentális egészségügyi krízisbe, ami a jövő férfiait fenyegeti.

A felvétel illusztráció

A digitalizáció korában látható, hogy a fiatalabbak akár egymással is szívesebben töltenek időt az online térben. Nem csoda tehát, hogy megannyi kütyüfüggő jár-kel közöttünk, a számuk pedig feltehetően egyre csak növekedni fog, hacsak meg nem tesszük a szükséges lépéseket.

A legfrissebb kutatások szerint egy mai 15-17 éves fiú körülbelül annyi időt tölt a számítógép előtt, mint amennyit a szülei dolgoznak egy héten.

Ezzel nemcsak tanulmányait hátráltatja, hanem szociális képességeit is sorvasztja, mi több, csökkenti a türelmét, illetve agresszívabbá és passzívabbá válik.

A játék- és a képernyőidő növekedésével szinte együtt növekszik a mentális betegséggel küzdő fiatalok száma is, nem meglepő módon, hiszen a kettő gyakorta összefügghet.

A függőség kialakulása

A gaming-függőség 2019 óta szerepel a szakemberek szótárában, ugyanis ekkor fogalmazta meg először a WHO, hogy mentális rendellenességeket okozhat, ha egy fiatal túl sok időt tölt videójátékozással.

Mint bármilyen függőség, ez is idővel alakul ki, azonban az intenzív ingerek miatt hamar rá lehet kapni az ízére, és egyelőre nem igazán lehet tudni, hol is van a határ a visszafordítható és visszafordíthatatlan állapotok között. Mindenesetre az árulkodó jeleket tudjuk észlelni, s amennyiben gyanakszunk gyermekünkre, ezekre érdemes odafigyelni:

több időt tölt játékkal, mint korábban;

hazudik arról, mennyi ideig játszott;

a játékért elhanyagolja kötelezettségeit;

szívesebben tölt időt a játékkal, mint barátaival;

szorong, esetleg ingerlékeny lesz, ha nincs elég ideje játszani.

Azért lehet könnyedén rászokni a videójátékokra, mert ahogy az online tér egésze, ez is remek menekülőutat biztosít a valóság elől. Kiszakít, egy ingergazdag, színes világba kalauzol, ahol többnyire minden úgy történik, ahogy azt a játékos elképzeli. Az alternatív valóságban megszűnnek a problémák, ráadásul sohasem unalmas.