Rendkívüli

Így üvöltözött Magyar Péter, miután pert vesztett + videó

balatoniruhábanajtóbanház

Az éj leple alatt kopogtat be a balatoni házakba a szőke takarófantom

Fura dolgot kér a helyiektől.

Magyar Nemzet
Forrás: Sonline2025. 09. 30. 17:31
park,sötét,dark,mysterious
illusztráció Forrás: Pexels
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A balatoni települések utcáit járja éjjelente egy szőke hajú nő, felverve álmukból a környéken élőket – adta hírül a Sonline. 

A portál értesülései szerint több lakosnál is járt már a takarófantom, emiatt van, aki kamerarendszert is telepített. A nőt a közösségi médiában csak takarófantom néven emlegetik, és Balatonszárszóról jelentették a legtöbben, ugyanis egy egészen furcsa és különös kéréssel fordul a házak lakóihoz, ahova bekopog. 

Egy nagyon fiatal hölgy, körülbelül 170 magas, szökés hajjal, fekete ruhában állt az ajtóban, és elkezdte nekem mondani, hogy a Family Kidben szállt meg, és olyan vékony takarót kapott, hogy nagyon fázik. Adjak neki egy takarót vagy egy pulcsit

– fogalmazott az egyik álmából kirángatott tanú. 

A helyiek egyébként gyanítják, hogy mi lehet az ügy hátterében, erről a Sonline cikkében olvashat bővebben. 


További játékainkhoz kattintson ide!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekRómai Magyar Akadémia

Nézd má'! Még egy lebukott seggnyaló!

Bayer Zsolt avatarja

Eddig leveleket írogattál a fideszes kormánytagoknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu