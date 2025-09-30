Az éj leple alatt kopogtat be a balatoni házakba a szőke takarófantom

A balatoni települések utcáit járja éjjelente egy szőke hajú nő, felverve álmukból a környéken élőket – adta hírül a Sonline.
A portál értesülései szerint több lakosnál is járt már a takarófantom, emiatt van, aki kamerarendszert is telepített. A nőt a közösségi médiában csak takarófantom néven emlegetik, és Balatonszárszóról jelentették a legtöbben, ugyanis egy egészen furcsa és különös kéréssel fordul a házak lakóihoz, ahova bekopog.
További Belföld híreink
Egy nagyon fiatal hölgy, körülbelül 170 magas, szökés hajjal, fekete ruhában állt az ajtóban, és elkezdte nekem mondani, hogy a Family Kidben szállt meg, és olyan vékony takarót kapott, hogy nagyon fázik. Adjak neki egy takarót vagy egy pulcsit
– fogalmazott az egyik álmából kirángatott tanú.
További Belföld híreink
A helyiek egyébként gyanítják, hogy mi lehet az ügy hátterében, erről a Sonline cikkében olvashat bővebben.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Hadházy Ákost és bandáját imával várták a Ferenciek terén
A balos politikus párszáz tüntetője beszorult a metrólejáró környékére, azt ígérik, eltűnnek végre a templomtól.
Azt hitték, az eltűnt tizennégy éves Zsanettet találták meg, amikor a Malom Központból érkezett a segélyhívás
Azonnal indultak a szülők a helyszínre.
Rapid délutáni friss – Gyerekesen hisztizik és toporzékol Magyar Péter +videó
Több aktuális témával készült a Rapid adásába Kreft-Horváth Márk, a Magyar Nemzet újságírója és Kis Ferenc, a Mediaworks főmunkatársa.
Így üvöltözött Magyar Péter, miután pert vesztett + videó
A Tisza Párt elnöke diktatúrázott egy jóízűt.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Hadházy Ákost és bandáját imával várták a Ferenciek terén
A balos politikus párszáz tüntetője beszorult a metrólejáró környékére, azt ígérik, eltűnnek végre a templomtól.
Azt hitték, az eltűnt tizennégy éves Zsanettet találták meg, amikor a Malom Központból érkezett a segélyhívás
Azonnal indultak a szülők a helyszínre.
Rapid délutáni friss – Gyerekesen hisztizik és toporzékol Magyar Péter +videó
Több aktuális témával készült a Rapid adásába Kreft-Horváth Márk, a Magyar Nemzet újságírója és Kis Ferenc, a Mediaworks főmunkatársa.
Így üvöltözött Magyar Péter, miután pert vesztett + videó
A Tisza Párt elnöke diktatúrázott egy jóízűt.