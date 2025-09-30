Az éj leple alatt kopogtat be a balatoni házakba a szőke takarófantom

A portál értesülései szerint több lakosnál is járt már a takarófantom, emiatt van, aki kamerarendszert is telepített. A nőt a közösségi médiában csak takarófantom néven emlegetik, és Balatonszárszóról jelentették a legtöbben, ugyanis egy egészen furcsa és különös kéréssel fordul a házak lakóihoz, ahova bekopog.