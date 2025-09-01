Eldőlt a Balaton sorsa, így lehet majd beépíteni a tavat

Új korszak kezdődik a Balaton történetében. Megjelent a Balaton vízparti területeinek területfelhasználási követelményeiről szóló kormányrendelet, vagyis a BATÉK, amelynek értelmében a közhasználatú területek nagysága közel 70 százalékkal emelkedik. Witzmann Mihály országgyűlési képviselő szerint nagy szükség volt többek között a beépíthetőség szigorítására – hívta fel a figyelmet a Sonline vármegyei portál.

Fotó: MTI/Vasvári Tamás

A Magyar Közlönyben megjelent rendelet igazi mérföldkő a Balaton védelme szempontjából, mivel az új, egységes és minden korábbinál szigorúbb építési szabályozás garantálja a Balaton és környezete természeti szépségének, valamint ökológiai egyensúlyának megőrzését

– közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium.

A rendelet megakadályozza a zöldterületek és a strandok magánkézbe kerülését, visszaszorítja a vízparti beépítéseket, és jelentősen növeli a természetes partszakaszok, valamint a parti sétányok hosszát. Így a természetes partszakaszok hossza 102 kilométerről 112 kilométerre nő, míg a parti sétányok hossza 65-ről 95 kilométerre bővül, amely 50 százalékos növekedést jelent.

Emellett összességében mintegy 70 százalékkal több közhasználatú terület áll majd rendelkezésre, beleértve az önkormányzati strandokat és a gyalogosforgalom elől el nem zárható parti sétányokat.

Valamint 1568 hektárnyi olyan területet jelöltek ki, amely beépítetlenül megőrzendő parti területsávnak minősül, ahol a Balaton vonalától számított legalább 30 méteren belül új épület nem építhető.

