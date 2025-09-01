Súlyos baleset miatt megbénult a tömegközlekedés a Bécsi úton

Hétfő reggel súlyos közlekedési baleset történt a főváros III. kerületében, a Bécsi úton, nem messze a Bojtár utcától. A katasztrófavédelem közlése szerint két autó ütközött össze, az ütközés erejétől az egyik jármű kereke kitört – írja a Bors. A fővárosi hivatásos tűzoltók a helyszínen áramtalanították a kocsikat.

Az autókban összesen öt ember utazott, állapotukról egyelőre nem érkezett hír. A járművek a forgalom közepén maradtak, így jelentős fennakadást okoztak.

A baleset nem csak az autósokat érinti:

a közösségi közlekedési járatok haladását is akadályozza az útlezárás.

A térségben emiatt torlódás alakult ki, az utasok hosszabb menetidőre számíthatnak.