Súlyos baleset miatt megbénult a tömegközlekedés a Bécsi úton

Összeütközött két autó hétfő reggel a III. kerületben, a Bécsi úton. A karambolban kitört az egyik jármű kereke, az utasokat tűzoltók mentették ki.

2025. 09. 01. 7:16
Hétfő reggel súlyos közlekedési baleset történt a főváros III. kerületében, a Bécsi úton, nem messze a Bojtár utcától. A katasztrófavédelem közlése szerint két autó ütközött össze, az ütközés erejétől az egyik jármű kereke kitört – írja a Bors. A fővárosi hivatásos tűzoltók a helyszínen áramtalanították a kocsikat.

Az autókban összesen öt ember utazott, állapotukról egyelőre nem érkezett hír. A járművek a forgalom közepén maradtak, így jelentős fennakadást okoztak.

A baleset nem csak az autósokat érinti: 

a közösségi közlekedési járatok haladását is akadályozza az útlezárás.

 A térségben emiatt torlódás alakult ki, az utasok hosszabb menetidőre számíthatnak.

 

