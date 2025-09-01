A balliberális média mélyen hallgat a tiszás Tarr Zoltán botrányos vallomásairól + videó

Nyílt levelet írt Hollik István, a KDNP országgyűlési képviselője a Telex.hu a 444.hu, a 24.hu, a HVG.hu és az RTL szerkesztőségének. A képviselő nehezményezte, hogy a lapok még csak be sem számoltak Tarr Zoltán botrányos kijelentéseiről.

Önök ezek szerint nem gondolják, hogy a kiegyensúlyozott és tisztességes tájékoztatás megköveteli, hogy az önök felületein is választ kapjanak a magyar választók legalább az alábbi kérdésekre: melyek azok a dolgok, amikről nem lehet beszélni a választóknak? Magyar Péter egyetért Tarr Zoltán kijelentésével? Mi az, amit Tarr Zoltán nem mondott el, mert abba belebuknának? Persze az elhangzottak sokkal több kérdést igényelnek, de a fentieket biztosan

– írta közösségi oldalán a politikus. Hollik emellett azt a kérdést is feltette, mi az oka annak, hogy a balliberális médiumok ezeket a kérdéseket nem tették fel?

A választ sejtem, de mégiscsak furdal a kíváncsiság. Hangsúlyozom: én csak kérdezem önöket, nem pedig fenyegetem. Ellentétben Magyar Péterrel, aki ha nem azt írják róla, amit szeretne, rögtön ezt teszi. Ha csak fele olyan lelkesedéssel vágnak neki tisztázni ezeket a kérdéseket, mint amilyen elánnal tudósítanak a Budapest Pride-ról, azzal biztos segíteni tudnak a magyar embereknek a tisztánlátásban

– zárta a bejegyzését a politikus.

Amint arról már korábban is beszámoltunk, a Tisza Párt alelnökét, Tarr Zoltánt elfogta az őszinteségi roham. Az etyeki tiszás fórumon arról beszélt, hogy pártja adóemelési tervei komoly kockázatot hordoznak. Tarr előbb arról beszélt, hogy a mondandóját össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson. Később is megismételte ezt:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.

Magyar Péter egyik legfontosabb embere arról is beszélt, hogy a választásokig nem szabad beszélgetni dolgokról, majd arra utalt, hogy előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet. Vagyis a voksolásig hazudhatnak akármit, utána úgyis azt csinálnak, amit akarnak.

– Ennyire nem lehetünk ostobák. Még Gyurcsány is legalább a választás után mondta el az őszödi beszédét, de mi már előtte! – fakadt ki Magyar Péter Deák Dániel forrásai szerint, miután Tarr Zoltánék lebuktatták az adóemelési terveiket. Mint korábban mi is beszámoltunk róla, az Index birtokába került feljegyzés szerint a Tisza Párt gazdasági munkacsoportja – amelynek munkáját Dálnoki Áron koordinálja – egy hosszabb, összetett gazdasági programot készített, amit azóta gazdasági szakemberek szélesebb körének is bemutattak.