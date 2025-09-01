Rendkívüli

Botrány! Kisfiúval fajtalankodott egy volt politikus!

Dömötör CsabaFideszválasztás

Európa jövőjét is meghatározhatja a parlamenti választás + videó

Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője szerint nagyon súlyos beavatkozási kísérletekkel kell számolni jövőre.

Magyar Nemzet
2025. 09. 01. 9:48
Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője
Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője Fotó: Katona Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Azért számítok kemény kampányra, mert a Magyarországon hozott döntéseknek jó pár éve már a határainkon túl is nagy lenyomata van. Tehát az, hogy itt milyen eredmény születik, az Európa jövőjét is meghatározhatja abból a szempontból, hogy hozzájárulhat egy európai irányváltáshoz – mondta el a közösségi oldalán közzétett videóban Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője.

Ha 2018-ban vagy 2022-ben láttunk beavatkozási kísérleteket, akkor szerintem az semmi volt ahhoz képest, ami a 2026-os kampányban vár ránk. Mindig el szoktam mondani, hogy nem is igazán az lényeges, hogy kit raknak a kirakatba a választási kampányokban régi-új jelöltként, hanem az a gépezet, az a hálózat, amelyik mögöttük áll

– jelentette ki a politikus. 

Borítókép: Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője (Fotó: MTI)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pindroch Tamás
idezojelekMSZP

Tisza Párt: MSZP–SZDSZ újratöltve

Pindroch Tamás avatarja

A globalista, megszorításpárti erőközpont, a posztkommunista-liberális hálózat beállt Magyar Péter mögé.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu