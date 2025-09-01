Európa jövőjét is meghatározhatja a parlamenti választás + videó

– Azért számítok kemény kampányra, mert a Magyarországon hozott döntéseknek jó pár éve már a határainkon túl is nagy lenyomata van. Tehát az, hogy itt milyen eredmény születik, az Európa jövőjét is meghatározhatja abból a szempontból, hogy hozzájárulhat egy európai irányváltáshoz – mondta el a közösségi oldalán közzétett videóban Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője.

Ha 2018-ban vagy 2022-ben láttunk beavatkozási kísérleteket, akkor szerintem az semmi volt ahhoz képest, ami a 2026-os kampányban vár ránk. Mindig el szoktam mondani, hogy nem is igazán az lényeges, hogy kit raknak a kirakatba a választási kampányokban régi-új jelöltként, hanem az a gépezet, az a hálózat, amelyik mögöttük áll

– jelentette ki a politikus.