Harmincszázalékos béremelést kapnak a magyar kutatók

A kormány által biztosított extra forrásnak köszönhetően átlagosan harminc százalékkal nő a magyar kutatók bére, néhány éven belül a fizetésük utolérheti a nyugat-európait is. Hankó Balázs miniszter elmondta, a támogatásból infrastruktúrafejlesztést is terveznek.

Gábor Márton
2025. 09. 02. 10:26
HUN-REN (Fotó: MTI/BRuzák Noémi)
A magyar kutatók történelmi mértékű béremelése következik – mondta el egy sajtótájékoztató keretein belül Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter. A tárcavezető kiemelte, az elmúlt években a kormány alapjaiban újította meg a magyar kutatást, és a felsőoktatást. Ennek részeként megújultak a felsőoktatási képzések, átalakultak az egyetemek és sikerült megreformálni a magyar kutatási hálózatot is. 

Budapest, 2025. augusztus 18. Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter a hátránykompenzációs és pályaorientációs programról a minisztériumban tartott sajtótájékoztatón 2025. augusztus 18-án. MTI/Soós Lajos
Fotó: Soós Lajos / MTI 

Hankó Balázs kijelentette, 

a tavalyi évben 35 százalékkal nőtt a szabadalmak száma, egymillió lakosra pedig már 6500 fejlesztő kutató jut. 

A miniszter elmondta, a kormánynak köszönhetően a kutatók és a HUN-REN munkavállalóinak átlagbére bruttó 800 ezer forint lesz. Hankó Balázs közölte, a HUN-REN számára biztosított 18 milliárd forintos forrásból a béremelés mellett számos, az infrastruktúrát érintő fejlesztést is végrehajtanak. 

Szintén a sajtótájékoztatón Gulyás Balázs, a HUN-REN elnöke elmondta, az elmúlt években nemzetközi átvilágítások során ment át a HUN-REN kutatási hálózat. Ezek eredményei alapján pedig egy olyan 2030-ig tartó stratégiát fogalmaztak meg, amelynek célja, hogy a magyar kutatási hálózat az évtized végére a világ élvonalába kerüljön. 

Gulyás Balázs Fotó: Kurucz Árpád

A HUN-REN elnöke kijelentette, 

2030-ra Európa tíz legjobb innovátora közé kell bekerülnie Magyarországnak. Ebben pedig a HUN-REN a vezérhajó szerepét kívánja betölteni. 

Gulyás Balázs elmondta, a mostani béremelés eredménye, hogy a HUN-REN kutatóinak átlagosan 30 százalékkal nő a bére, a szervezet pedig jelentősen tudja növelni a bevonzó képességét, illetve komoly infrastruktúrafejlesztéseket is végre fognak hajtani.

Borítókép: HUN-REN (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

