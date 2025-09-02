Harmincszázalékos béremelést kapnak a magyar kutatók

A magyar kutatók történelmi mértékű béremelése következik – mondta el egy sajtótájékoztató keretein belül Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter. A tárcavezető kiemelte, az elmúlt években a kormány alapjaiban újította meg a magyar kutatást, és a felsőoktatást. Ennek részeként megújultak a felsőoktatási képzések, átalakultak az egyetemek és sikerült megreformálni a magyar kutatási hálózatot is.

Fotó: Soós Lajos / MTI

Hankó Balázs kijelentette,

a tavalyi évben 35 százalékkal nőtt a szabadalmak száma, egymillió lakosra pedig már 6500 fejlesztő kutató jut.

A miniszter elmondta, a kormánynak köszönhetően a kutatók és a HUN-REN munkavállalóinak átlagbére bruttó 800 ezer forint lesz. Hankó Balázs közölte, a HUN-REN számára biztosított 18 milliárd forintos forrásból a béremelés mellett számos, az infrastruktúrát érintő fejlesztést is végrehajtanak.

Szintén a sajtótájékoztatón Gulyás Balázs, a HUN-REN elnöke elmondta, az elmúlt években nemzetközi átvilágítások során ment át a HUN-REN kutatási hálózat. Ezek eredményei alapján pedig egy olyan 2030-ig tartó stratégiát fogalmaztak meg, amelynek célja, hogy a magyar kutatási hálózat az évtized végére a világ élvonalába kerüljön.

Gulyás Balázs Fotó: Kurucz Árpád

A HUN-REN elnöke kijelentette,

2030-ra Európa tíz legjobb innovátora közé kell bekerülnie Magyarországnak. Ebben pedig a HUN-REN a vezérhajó szerepét kívánja betölteni.

Gulyás Balázs elmondta, a mostani béremelés eredménye, hogy a HUN-REN kutatóinak átlagosan 30 százalékkal nő a bére, a szervezet pedig jelentősen tudja növelni a bevonzó képességét, illetve komoly infrastruktúrafejlesztéseket is végre fognak hajtani.