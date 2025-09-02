Otthon start már mobilon is

Rendkívüli

Jakab Dávidot keresi a rendőrség, ő gyilkolhatta meg a 22 hónapos kislányt + fotó

Szeptember elsejével elindult a mobiltelefon-applikáció is.

2025. 09. 02. 8:53
Fotó: Kallus György
Szeptember 1-jén elindult az elmúlt évtizedek legnagyobb állami otthonteremtési támogatása, az Otthon start hitelprogram. A fix 3 százalékos kamatozású, maximum 25 éves futamidejű kölcsön akár 10 százalék önerő mellett is igényelhető más családtámogatási eszközökkel, mint a csok+, a falusi csok, a babaváró kölcsön. 

A fix 3 százalékos hitel révén az elsőlakás-vásárló 30-40 százalékkal alacsonyabb törlesztőrészletet fizet, mint azt tenné egy sima banki hitel esetén. Sok esetben pedig ez a törlesztőrészlet kisebb lesz, mint az albérleti díj. 

A támogatás elindulásával együtt megérkezett a Fix 3% Startolj rá applikáció, ami segít megtervezni az első saját otthonodhoz vezető utat! – írta a Kormányzati Tájékoztatási Központ közleménye.

Az applikáció elérhető minden Android operációs rendszerű mobiltelefonról, de az Apple tulajdonosoknak sem kell már sokat várniuk. Az alkalmazás az Apple jóváhagyása után az Apple termékeken is elérhető lesz. Az applikációban megtalálható minden, amit tudni kell a programról. Az exkluzív funkcióknak köszönhetően ellenőrizhető, hogy ki jogosult a hitelre, és kiszámolható a várható törlesztőrészlet is.

