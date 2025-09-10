Rendkívüli

Donald Tusk: Lengyelország kérte a NATO-szerződés 4. cikkének alkalmazását

rendőrségDebrecenbetörés

Betöréshullám söpört végig Debrecenben

Több üzletbe is betörtek a debreceni Tócóskertben, ami hatalmas károkat okozott a tulajdonosoknak. A rendőrség közlése szerint elfogták a feltételezett elkövetőt.

Magyar Nemzet
2025. 09. 10. 13:47
rendőrség, betörés
Forrás: Archív/haon.hu
Az elmúlt hetekben számos vállalkozást érintett a debreceni Tócóskertben végigsöprő betöréshullám – számolt be róla a Haon. A portál cikke szerint feltört ajtók, ablakok és kifosztott kasszák fogadták a tulajokat az üzletsorokon. 

rendőrség illusztráció Ladóczki Balázs
Fotó: Ladóczki Balázs

Az ellopott áru és pénz miatt a keletkezett károk olykor a több százezer forintot is elérték, de a leállásból fakadó forgalomkiesés is nagy gondokat okozott. A betörések kapcsán megkeresték a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, akik a portállal azt közölték, hogy elfogták a feltételezett elkövetőt, részletes tájékoztatást később ígértek.

A teljes cikk ide kattintva érhető el.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Haon)

 

 

