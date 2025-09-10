Betöréshullám söpört végig Debrecenben

Az elmúlt hetekben számos vállalkozást érintett a debreceni Tócóskertben végigsöprő betöréshullám – számolt be róla a Haon. A portál cikke szerint feltört ajtók, ablakok és kifosztott kasszák fogadták a tulajokat az üzletsorokon.

Fotó: Ladóczki Balázs

Az ellopott áru és pénz miatt a keletkezett károk olykor a több százezer forintot is elérték, de a leállásból fakadó forgalomkiesés is nagy gondokat okozott. A betörések kapcsán megkeresték a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, akik a portállal azt közölték, hogy elfogták a feltételezett elkövetőt, részletes tájékoztatást később ígértek.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Haon)