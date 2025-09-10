Nem tudta hülyére venni a rendőröket a 15 éves hekker + videó

Rendkívüli

Rakétát lőttek ki egy ufóra az amerikaiak, de az lepattant róla + videó

Egy fiatal fiú tört be több állami intézmény informatikai rendszerébe, ahonnan adatokat szerzett meg. Egyszer több rosszindulatú levelet is kiküldött, akkor már magánemberek adataihoz is hozzáfért. A napokban elkapták.

Magyar Nemzet
2025. 09. 10. 8:50
Elfogtak a rendőrök egy 15 éves fiút, aki azzal töltötte a szabadidejét, hogy állami intézmények informatikai rendszerébe tört be – közölte a Nemzeti Nyomozó Iroda.

Forrás: Pexels.com

A fiatal először tavaly októberben egy polgármesteri hivatal rendszerébe lépett be. Az egyik alkalmazott adatait megszerezve letöltötte a szerveren tárolt adatok egy részét. Nem sokkal később, novemberben 

egy állami szervezet levelezési rendszerébe lépett be, és több száz címre küldött ki malware, vagyis rosszindulatú szoftvercsatolmányt. 

A hivatalosnak álcázott dokumentum megnyitásával a címzett fertőzött számítógépén tárolt adatokat érhette volna el.

A Nemzeti Nyomozó Iroda kiberbűnözés elleni főosztálya kezdett el nyomozni, és egy idő után rájöttek, hogy mindkét támadást ugyanaz a személy követhette el.

A kibernyomozók megállapították, hogy honnan kezdeményezték a jogosulatlan belépéseket, majd azonosították a felhasználót. 

A 15 éves Pest vármegyei fiút szeptember 2-án fogták el.

 Lefoglalták a számítógépét és a mobiltelefonját, illetve a lakásban talált valamennyi adathordozót is. Ezek elemzése jelenleg is folyik.

Több telefont is használt a fiatal hekker (Forrás: Rendőrség)

Háromrendbeli információs rendszer vagy adat megsértésével gyanúsították meg a fiatalkorút, akinek a neve korábban már 

több hasonló hekkertámadásnál felmerült.

 Kihallgatásán tagadta a bűncselekmények elkövetését. Szabadlábon védekezik.

Borítókép: Lefoglalták a fiú eszközeit (Forrás: Rendőrség) 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

