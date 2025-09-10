Nem tudta hülyére venni a rendőröket a 15 éves hekker + videó

Elfogtak a rendőrök egy 15 éves fiút, aki azzal töltötte a szabadidejét, hogy állami intézmények informatikai rendszerébe tört be – közölte a Nemzeti Nyomozó Iroda.

Forrás: Pexels.com

A fiatal először tavaly októberben egy polgármesteri hivatal rendszerébe lépett be. Az egyik alkalmazott adatait megszerezve letöltötte a szerveren tárolt adatok egy részét. Nem sokkal később, novemberben

egy állami szervezet levelezési rendszerébe lépett be, és több száz címre küldött ki malware, vagyis rosszindulatú szoftvercsatolmányt.

A hivatalosnak álcázott dokumentum megnyitásával a címzett fertőzött számítógépén tárolt adatokat érhette volna el.

A Nemzeti Nyomozó Iroda kiberbűnözés elleni főosztálya kezdett el nyomozni, és egy idő után rájöttek, hogy mindkét támadást ugyanaz a személy követhette el.

A kibernyomozók megállapították, hogy honnan kezdeményezték a jogosulatlan belépéseket, majd azonosították a felhasználót.

A 15 éves Pest vármegyei fiút szeptember 2-án fogták el.

Lefoglalták a számítógépét és a mobiltelefonját, illetve a lakásban talált valamennyi adathordozót is. Ezek elemzése jelenleg is folyik.

Több telefont is használt a fiatal hekker (Forrás: Rendőrség)

Háromrendbeli információs rendszer vagy adat megsértésével gyanúsították meg a fiatalkorút, akinek a neve korábban már

több hasonló hekkertámadásnál felmerült.

Kihallgatásán tagadta a bűncselekmények elkövetését. Szabadlábon védekezik.